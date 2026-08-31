Égypte : la Chine investit 67 millions $ dans un complexe de produits médicaux à Ain Sokhna

Le groupe chinois Tongling Jieya Biotechnology a lancé la construction d'un complexe de fabrication de produits médicaux et d'hygiène à usage unique dans la zone économique du canal de Suez, avec une capacité annoncée de 8,1 milliards d'unités par an.

Le groupe chinois Tongling Jieya Biotechnology a entamé, le 31 août 2026, la construction d’un complexe industriel de 67 millions de dollars dédié aux produits médicaux à usage unique dans la zone intégrée d’Ain Sokhna, au débouché sud du canal de Suez, en Égypte. Porté par sa filiale locale, présentée selon les sources sous les noms Jieya Egypt Health ou Jieya-Jia Egypt, le projet doit générer environ 450 emplois directs et démarrer sa production dans les deux prochaines années.

Installé sur 160 000 m² au sein de la zone économique du canal de Suez (SCZone), aménagée par la société Égypte-TEDA, le complexe doit atteindre une capacité annuelle de 8,1 milliards d’unités de produits médicaux et d’hygiène à usage unique, dont environ 10 milliards de lingettes, 2 milliards de couches pour bébés et 100 000 tonnes de non-tissés, selon Ahram Online. Une fois pleinement opérationnel, il devrait générer près de 270 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel.

Ce projet s’inscrit dans un accord plus large signé le 23 décembre 2025 entre l’Autorité égyptienne du développement industriel et trois entreprises chinoises implantées dans la zone industrielle d’Ain Sokhna — Xinfengming, Chaoyang Langma Tire et Tongling Jieya Biotechnology — pour un investissement total d’environ 1,15 milliard de dollars, selon des responsables égyptiens cités par la presse locale.

L’Égypte dispose déjà d’une des industries pharmaceutiques les plus développées d’Afrique et couvre localement plus de 91 % de ses besoins en médicaments. Selon l’Agence Ecofin, ses exportations pharmaceutiques ont progressé de 65,6 % entre 2019 et 2024, pour atteindre 447,1 millions de dollars vers plus de 147 pays, un montant que les projections situent à 466,5 millions de dollars d’ici 2029.

Un partenariat économique en expansion

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 19,52 milliards de dollars en 2025, faisant de la Chine l’un des principaux partenaires commerciaux de l’Égypte. Le gouvernement égyptien présente ce type de projets comme un levier pour localiser son industrie, transférer des technologies avancées et intégrer les chaînes de valeur dans les secteurs jugés prioritaires.