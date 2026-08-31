RDC: une campagne de désarmement volontaire annoncée pour trois mois

La Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre a annoncé une opération de désarmement civil volontaire du 22 septembre au 22 décembre 2026. Les autorités promettent anonymat, amnistie judiciaire et contrepartie matérielle, sans encore publier d’objectif chiffré ni de modalités complètes.

La Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre a annoncé le 29 août 2026 une opération de désarmement civil volontaire en RDC du 22 septembre au 22 décembre 2026.

Selon la CNC-ALPC, l’opération a été rattachée au Conseil des ministres du 28 août 2026 et placée sous l’égide du vice-Premier ministre de l’Intérieur Jacquemain Shabani Lukoo Bihango. Les zones citées pour la campagne sont Kinshasa, le Kongo-Central, la Tshopo, le Grand Équateur et le Grand Kasaï.

Les autorités congolaises promettent aux civils remettant leurs armes l’anonymat, une amnistie judiciaire et une contrepartie matérielle selon l’approche dite arme contre objet de développement. La CNC-ALPC inscrit cette campagne dans l’initiative de l’Union africaine Faire taire les armes en Afrique d’ici 2030.

Le plan d’action national 2024-2028 de la CNC-ALPC prévoit une campagne de désarmement volontaire durant le mois d’amnistie de l’Union africaine et rappelle des collectes antérieures de plus de 1 500 armes et 10 tonnes de munitions. Aucun objectif chiffré officiel de collecte ni détail complet sur l’application de l’amnistie ou sur la nature exacte des contreparties n’avait été publié.