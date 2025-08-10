Poutine-Trump sur l’Ukraine : Kaja Kallas convoque une réunion européenne extraordinaire lundi

PAR PAYS
La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne (UE), Kaja Kallas, a annoncé dimanche la convocation pour lundi 10 août d’une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l’UE, à l’approche de la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine. Dans un communiqué, Kaja Kallas a estimé que tout accord entre les États-Unis et la Russie doit inclure l’Ukraine et l’UE, soulignant qu’il s’agit d’une question de sécurité pour Kiev et pour l’ensemble de l’Europe.

