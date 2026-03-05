Pourquoi Kate Middleton en veut autant à Beatrice et Eugenie d’York

Beatrice et Eugenie d’York, qui avaient peu à peu trouvé une place au sein de la famille royale, ont vu leur situation se détériorer après les retombées liées à l’affaire Epstein et la mise en cause de leur père. Selon le Mail on Sunday, le 28 février, les deux princesses ne participeront pas à Royal Ascot cette année. Paris Match, en kiosques le 5 mars, indique qu’elles seraient également privées du défilé de Trooping the Colour.

Le même magazine rapporte que le prince William juge leur présence préjudiciable à l’image de la maison Windsor et que son épouse, Kate Middleton, ne les aurait « jamais vraiment appréciées ». Le texte évoque un éloignement affiché de la part du couple de Wales à certaines occasions, alors que le roi Charles III aurait souhaité conserver des liens avec ses nièces.

Un épisode cité par la presse remonte à une garden-party à Buckingham en 2016 : Beatrice et Eugenie y auraient snobé Kate devant les photographes, remarque le magazine, et la future reine ne souhaiterait plus être vue en leur compagnie. Lors de la procession de Noël, le 25 décembre dernier, le prince et la princesse de Galles se seraient tenus à l’écart d’elles, tandis que Charles III les avait invitées, ajoute la même source.

Le refus présumé des sœurs d’York de céder une place à Pippa Middleton, un incident qui a marqué

La presse relate un autre incident antérieur qui aurait entaché les relations : lors d’un défilé de la marque Issa à Londres en 2008, Beatrice et Eugenie, installées au premier rang, auraient été priées de se décaler pour laisser une place à Pippa Middleton. D’après un témoin cité par le Daily Mail, elles auraient refusé catégoriquement.

Selon ce même témoin, cet affront est resté dans les mémoires. Quelques mois plus tard, les sœurs Middleton auraient invité Beatrice à une soirée caritative sur le thème des années 1980 organisée en souvenir de leur ami Thomas Waley-Cohen, décédé d’un cancer des os en 2004 ; la princesse d’York se serait sentie humiliée à l’événement, estimant ne pas avoir été informée du dress code.