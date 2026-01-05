La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Pour l’UE, la transition vénézuélienne doit inclure Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix

« Les prochaines étapes portent sur un dialogue en vue d’une transition démocratique, qui doit inclure Edmundo Gonzalez et María Corina Machado », a déclaré Anitta Hipper, porte-parole de la Commission européenne. Edmundo Gonzalez Urrutia, présenté par l’opposition comme le vainqueur de la présidentielle vénézuélienne de 2024, vit désormais en exil en Espagne.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
158 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant