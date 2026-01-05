Accueil En Brève Pour l’UE, la transition vénézuélienne doit inclure Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix

« Les prochaines étapes portent sur un dialogue en vue d’une transition démocratique, qui doit inclure Edmundo Gonzalez et María Corina Machado », a déclaré Anitta Hipper, porte-parole de la Commission européenne. Edmundo Gonzalez Urrutia, présenté par l’opposition comme le vainqueur de la présidentielle vénézuélienne de 2024, vit désormais en exil en Espagne.