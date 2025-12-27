Pour la paix en Ukraine, il faut une Russie prête à coopérer, dit le Premier ministre canadien
Le Premier ministre canadien Mark Carney a condamné samedi 27 décembre la «barbarie» des frappes russes survenues dans la nuit à Kiev et, lors d’un échange bref avec la presse à Halifax en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a estimé que tout accord de paix en Ukraine nécessiterait «une Russie prête à coopérer», affirmant que «nous avons les moyens et la possibilité d’obtenir une paix juste et durable en Ukraine».
1 min de lecture
