Porto-Novo: un jeune homme retrouvé mort derrière le CEG de Djégankpèvi

Un corps sans vie a été découvert derrière le collège d’enseignement général de Djégankpèvi, dans la commune de Porto-Novo.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Alertées par les habitants, les forces de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du décès.

Le drame s’est produit dans le quartier de Djégankpèvi, dans le département de l’Ouémé.

Un jeune homme a été retrouvé sans vie à proximité immédiate du CEG, suscitant l’émoi des riverains.

Selon les premières informations recueillies sur place, ce sont des habitants du voisinage qui ont donné l’alerte après avoir constaté la présence du corps inerte derrière l’établissement scolaire.

À l’examen visuel, plusieurs lésions auraient été observées sur le corps. Aucun document d’identité n’a été retrouvé, rendant impossible l’identification immédiate de la victime.

La police s’est rendue sur les lieux peu après l’alerte.

Une procédure judiciaire a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les causes du décès. Le corps a été transféré à la morgue dans l’attente des résultats des investigations.

Les autorités appellent à la prudence tandis que l’enquête devra déterminer s’il s’agit d’un accident, d’un acte criminel ou de toute autre cause.