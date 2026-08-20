Porto-Novo: un couple arrêté à Houssouko pour trafic présumé de chanvre indien et de Tramadol

Une intervention menée dans la soirée du lundi 17 août 2026 par les effectifs du commissariat du 4ᵉ arrondissement de Porto-Novo a conduit au démantèlement d’un réseau domestique de vente de produits psychotropes dans le quartier Houssouko.

​L’opération a été déclenchée à la suite de renseignements faisant état de l’existence d’un point de distribution de substances illicites au domicile d’un couple d’habitants du quartier.

Lors de la perquisition de l’habitation, les policiers ont découvert et saisi une quantité importante de matière végétale séchée assimilée à du chanvre indien ainsi que plusieurs comprimés de Tramadol, désignés sous l’appellation populaire de « kolo ».

​Mode opératoire et suites judiciaires

​Les premiers éléments de l’enquête révèlent une répartition des rôles au sein du foyer: le conjoint, exerçant la profession de conducteur de taxi-moto en journée, exploitait son activité professionnelle pour distribuer la marchandise, tandis que sa compagne assurait la gestion, le conditionnement et la garde du stock au domicile.

​Interpellés sur place, les deux mis en cause ont été placés en garde à vue. Ils seront présentés devant le procureur de la République dès la clôture des procédures d’enquête.