Ninety One clôture son troisième fonds dédié à l’Afrique à 404 millions de dollars

Ninety One a annoncé la clôture finale de son troisième fonds Africa Credit Opportunities à 404 millions de dollars d’engagements, effet de levier inclus. L’opération intervient dans un contexte marqué par les incertitudes macroéconomiques, les tensions géopolitiques et les différends commerciaux, mais confirme l’intérêt d’investisseurs institutionnels pour le crédit privé en Afrique.

La société de gestion britannique a annoncé cette clôture le mardi 18 août. Le fonds doit fournir des financements aux entreprises et aux projets d’infrastructures en Afrique ainsi que dans d’autres marchés émergents, à travers des opérations de dette privée.

Le montant de 404 millions de dollars correspond aux engagements mobilisés avec l’effet de levier. Il ne constitue donc pas nécessairement le montant des capitaux propres apportés directement par les investisseurs. Les modalités précises du financement et la répartition géographique des investissements n’ont pas été communiquées dans les informations disponibles.

Un intérêt soutenu pour la dette privée africaine

Cette opération s’inscrit dans le renforcement de la présence de Ninety One sur le marché africain du crédit privé. Ce segment permet aux entreprises et aux opérateurs d’infrastructures de rechercher des financements auprès d’investisseurs spécialisés, en complément des prêts bancaires et des émissions obligataires.

Pour les investisseurs, la dette privée offre notamment la possibilité d’obtenir des rendements liés à des actifs ou à des entreprises non cotés. Elle comporte toutefois des risques spécifiques, liés à la liquidité limitée des placements, à la qualité des emprunteurs et à l’environnement économique et réglementaire des marchés concernés.

La clôture du fonds intervient alors que les conditions de financement restent affectées par la volatilité des marchés, les tensions géopolitiques et les incertitudes liées aux politiques commerciales. Selon Ninety One, la demande des investisseurs pour des stratégies de crédit destinées aux marchés émergents demeure néanmoins soutenue.