Jimmy Mohamed évincé du Mag de la santé remplacé par l’ancien expert de Mariés au premier regard Gilbert Bou Jaoudé

Jimmy Mohamed, médecin généraliste et figure emblématique du paysage audiovisuel français, ne présentera plus le Magazine de la santé à la rentrée prochaine. Ce départ intervient après une mise en retrait consécutive aux accusations de violences physiques et psychologiques dont il fait l’objet, accusations qu’il conteste formellement. France 5, la chaîne diffusant l’émission, a annoncé le choix de son successeur : le Dr Gilbert Bou Jaoudé, spécialiste connu pour son rôle d’expert dans l’émission Mariés au premier regard. Il sera épaulé par Flavie Flament à partir du 7 septembre 2026.

Le Dr Jimmy Mohamed s’était imposé comme une véritable référence en matière de vulgarisation médicale, notamment grâce à son passage dans des émissions populaires comme Touche Pas à Mon Poste sur C8 ou sur Europe 1. Animateur du Magazine de la santé sur France 5 et chroniqueur sur RTL, il jouait un rôle central dans l’information et la médiation de la santé auprès du grand public. En parallèle, sa présence active sur les réseaux sociaux lui permettait de combattre les fake news médicales, tout en promouvant une meilleure compréhension des questions de santé au travers de contenus pédagogiques.

Le départ de Jimmy Mohamed marque ainsi une étape importante pour le programme phare de France 5, qui entend poursuivre sa vocation d’éclairage sur les sujets de santé avec une nouvelle équipe à la rentrée. Le remplacement du médecin généraliste, devenu une figure incontournable du petit écran, suscite un intérêt particulier, compte tenu du contexte entourant son retrait temporaire de l’antenne.

Une nouvelle équipe médicale renforcée pour le Magazine de la santé

Selon les informations publiées par Le Parisien, la nouvelle formule du Magazine de la santé sera portée par le Dr Gilbert Bou Jaoudé, aux côtés de Flavie Flament. Cette nouvelle équipe sera également épaulée par le Dr Diana Kadouch, dont la mission consistera à enrichir le programme par son expertise médicale. Un communiqué officiel de France Télévisions, publié le 19 août 2026, précise que les présentateurs apporteront « leur expertise médicale et leur éclairage sur les grands enjeux de santé ».

Par ailleurs, Rym Ben Ameur intégrera l’émission en tant que relais des téléspectateurs, prenant en charge les questions des internautes afin de renforcer l’interaction avec le public. Cette dynamique collaborative vise à accroître la proximité entre l’émission et ses spectateurs.

En complément de cette nouvelle équipe, plusieurs chroniqueurs connus sont également annoncés au casting : Pauline Déroulède, Joëlle Goron, Énora Malagré, Nordine Attab, Raphaël Haumont et Aline Afanoukoé. Leur présence doit permettre de couvrir un large éventail de sujets, mêlant des approches variées et complémentaires au sein du programme.

Le Dr Gilbert Bou Jaoudé, confirmé à la tête de ce nouveau dispositif, a partagé sur ses réseaux sociaux son enthousiasme à l’approche de ce nouveau rôle. Il a indiqué qu’il passe désormais de chroniqueur à animateur principal, avec pour objectif de traiter la santé « sérieusement sans se prendre au sérieux », tout en rendant la médecine accessible au plus grand nombre. Il souhaite également mettre en lumière les meilleurs experts et entourer l’émission des meilleurs chroniqueurs afin d’offrir un rendez-vous « vivant, curieux et chaleureux ».

Cette nouvelle configuration du Magazine de la santé s’accompagne d’un changement de chaîne et d’horaire, tout en conservant la volonté d’informer et d’éduquer sur des questions de santé primordiales pour le public. Le Dr Bou Jaoudé a par ailleurs précisé avec humour qu’il s’efforcera d’éviter de transformer chaque sujet en « une consultation de 45 minutes ».