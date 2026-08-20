Laure Manaudou catégorique : « Jamais de la vie » pour Danse avec les stars

Laure Manaudou, ancienne championne olympique de natation, a finalement accepté de participer à l’émission Danse avec les stars, après avoir longtemps refusé cette proposition. Dans un entretien avec Christian Millette, danseur professionnel et initiateur du projet Danse ta vie, elle est revenue sur ses hésitations initiales et les nombreuses difficultés rencontrées durant cette aventure médiatique et artistique. Cette révélation éclaire les coulisses de son engagement dans ce programme où elle a dû apprendre une nouvelle discipline tout en s’adaptant aux exigences d’une compétition télévisée.

Initialement, Laure Manaudou se montrait catégorique : l’idée même de participer à Danse avec les stars lui paraissait irréaliste. Lors de cet échange avec Christian Millette, elle a rappelé une conversation avec son frère l’année précédente : « L’année dernière, mon frère m’a dit : “Ah tu vas faire Danse avec les stars.” Je lui ai répondu : “Jamais de la vie.” » Cette déclaration souligne une certaine résistance face à un défi totalement éloigné de son univers sportif habituel. Pourtant, quelques mois plus tard, l’ancienne nageuse a changé d’avis et pris la décision d’intégrer l’émission.

Ce revirement est motivé par la perspective d’apprendre une nouvelle discipline à travers un enseignement professionnel. Laure Manaudou a ainsi précisé : « En fait, quand j’ai accepté, j’ai vu que les côtés positifs. Je me suis dit que j’allais apprendre à danser avec un professionnel, durant plusieurs heures par jour… donc je sais que c’est une grande chance. » Cette nouvelle expérience représentait pour elle l’opportunité de se confronter à un art différent et de relever un défi personnel complémentaire à sa carrière sportive.

Une immersion exigeante entre apprentissage, pression et performances

Malgré cette motivation, Laure Manaudou reconnaît ne pas avoir anticipé toutes les difficultés associées à sa participation à l’émission. L’apprentissage intensif des chorégraphies, les répétitions quotidiennes et la pression constante de la compétition télévisée ont rapidement représenté des obstacles de taille. « Je n’ai pas pensé au fait d’être filmée, de ne pas réussir à apprendre une choré… tous les côtés négatifs, je les ai mis loin. Mais ils sont arrivés très vite ! » confie-t-elle. Il s’agissait là d’une expérience totalement nouvelle pour une athlète habituée à l’environnement contrôlé des bassins et confrontée à une exposition médiatique bien différente.

Cette immersion dans le monde de la danse n’a pas empêché Laure Manaudou de poursuivre son engagement malgré les difficultés rencontrées. L’intensité du travail physique et la nécessité d’intégrer rapidement des chorégraphies complexes ont constitué un défi de taille, mais l’ancienne nageuse n’a pas abandonné ce nouveau type d’effort. Son parcours sur le plateau de l’émission représente ainsi une transition marquante, entre la performance sportive pure et l’expression artistique, avec un apprentissage du corps sous un autre angle.

Avec le recul, Laure Manaudou affiche une fierté certaine d’être allée jusqu’au bout de cette expérience. Elle souligne également la portée symbolique de sa démarche, notamment auprès de ses enfants et de son entourage. « C’est aussi montrer l’exemple à mes enfants, à mes amis, à ma famille… » a-t-elle expliqué, insistant sur la volonté d’illustrer qu’il est possible de sortir de sa zone de confort et de se confronter à de nouvelles activités, même lorsque ces défis semblent a priori insurmontables.

L’entretien avec Christian Millette s’inscrit dans le cadre de Danse ta vie : le projet, une initiative fondée sur le bien-être par le mouvement. Utilisant la danse comme vecteur d’émotions, de gestion du stress et de renforcement de la confiance en soi, le danseur professionnel intervient au travers d’ateliers et de masterclass. Ce contexte a permis à Laure Manaudou de s’exprimer sur sa reconversion artistique et les enseignements tirés de ce dépassement de soi.