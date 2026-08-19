Jean-Luc Lemoine viré de « Samedi d’en rire » : Yoann Riou et Marc Toesca quittent l’émission en signe de révolte

Jean-Luc Lemoine annonce de manière surprenante son départ de l’émission Samedi d’en rire, une décision qui a été révélée publiquement par l’animateur lui-même via ses réseaux sociaux. Après sept saisons consacrées à ce programme, il confie avoir découvert sa propre éviction par une source médiatique, sans avoir été informé directement par la production ou France Télévisions. Cette séparation brutale a également entraîné le départ de ses proches collaborateurs, Yoann Riou et Marc Toesca, marquant un tournant inédit dans l’histoire de cette émission à succès.

Jean-Luc Lemoine, humoriste et animateur reconnu, a exprimé son étonnement et son incompréhension quant à la manière dont la nouvelle lui a été communiquée. Il explique n’avoir jamais reçu un appel de la production alors qu’il s’investissait pleinement depuis de nombreuses années. « Ce n’était pas ma décision », écrit-il avec regret, soulignant que, malgré ses efforts et son expérience accumulée, il a appris par Clément Garin via une news sur Internet son éviction. Lemoine évoque la préparation imminente de la huitième saison, avec des échanges récents avec la directrice de production, ce qui rend cette annonce encore plus inattendue.

Marquant une étape importante dans sa carrière, Jean-Luc Lemoine déclare : « L’émission ne s’arrête pas, puisque les audiences sont très bonnes, preuve en est le passage à la diffusion de quatre émissions à la suite le samedi contre une seule en première saison, mais ça sera sans moi. » L’animateur précise que la production et France Télévisions ont choisi de poursuivre l’émission avec un autre animateur, sans détailler les raisons de ce choix. Il évoque un sentiment mêlé de privilège pour les années passées et de choc face à la brutalité de la décision, tout en soulignant que la télé connaît parfois des réalités bien plus dures.

Jean-Luc Lemoine remplacé par Bernard Montiel, réactions des anciens collaborateurs

La succession de Jean-Luc Lemoine a été confiée à Bernard Montiel, un choix qui ne semble pas avoir recueilli l’adhésion de ses anciens collègues. Yoann Riou et Marc Toesca, figures emblématiques de l’émission, ont décidé de quitter le programme en réaction à ce changement qu’ils jugent indigne. Marc Toesca a exprimé sa colère vivement, qualifiant Bernard Montiel de « courtisan inodore, incolore et sans saveur » et refusant de travailler à ses côtés. Il regrette la décision des dirigeants de France Télévisions, dénonçant un mode de gestion opaque et selon lui influencé par des critères autres que professionnels, évoquant même une connexion politique avec la première dame, Brigitte Macron.

De son côté, Yoann Riou déclare que son départ est motivé par la volonté de ne pas continuer sans Jean-Luc Lemoine, qui a incarné pour lui « un extraordinaire bonheur ». Il décrit une atmosphère de travail particulièrement agréable pendant ces saisons passées à « Samedi d’en rire » et indique ne rien vouloir oublier de cette expérience enrichissante. Ces réactions soulignent un profond mécontentement au sein de l’équipe, préoccupée par l’évolution de l’émission sans son animateur historique.

Jean-Luc Lemoine, Yoann Riou et Marc Toesca restent à ce jour les personnes qui ont le plus marqué Samedi d’en rire, émission qu’ils ont contribué à établir comme un rendez-vous télévisuel apprécié. Le choix opéré par la production a provoqué une rupture nette, modifiant ainsi la dynamique du programme en vue de la reprise de la nouvelle saison.