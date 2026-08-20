Hayden Panettiere, star de la série Heroes, est décédée à 36 ans

Hayden Panettiere, connue pour ses rôles dans les séries Heroes et Nashville, est décédée à l’âge de 36 ans, a confirmé son agent à ABC News. L’annonce, relayée par les médias internationaux, a immédiatement suscité une vive émotion dans le milieu du divertissement.

Le père de l’actrice, Skip Panettiere, a publié un communiqué évoquant la disparition « avec une profonde tristesse » de sa fille, qu’il a décrite comme une « lumière extraordinaire » et une « force de la nature » ayant apporté beaucoup d’amour et de joie à son entourage et au public.

Pour l’heure, les circonstances du décès n’ont pas été rendues publiques. Aucun détail supplémentaire sur la date précise ou le lieu n’a été communiqué par la famille ou les représentants de l’actrice au moment de l’annonce.

De l’enfant prodige à l’icône de Heroes et Nashville

Hayden Panettiere a commencé sa carrière très tôt : elle apparaît dans des publicités dès l’âge de onze mois, selon les éléments publiés dans sa biographie professionnelle. Elle obtient ensuite ses premiers rôles à la télévision dans des séries citées sous les titres français On ne vit qu’une fois et Haine et Passion.

Parallèlement à ses travaux pour la télévision, elle se fait remarquer au cinéma, avec des apparitions dans des films mentionnés sous les titres Le Plus Beau des combats et Une bouteille à la mer, ainsi que dans Princesse on Ice. Elle prête également sa voix à plusieurs productions d’animation, dont le film 1 001 Pattes.

La notoriété internationale de l’actrice s’accroît nettement en 2006 grâce à la série Heroes, où elle incarne le personnage de Claire Bennet, qui devient rapidement emblématique auprès du public. Quelques années plus tard, elle confirme son implantation dans l’univers télévisuel en interprétant la chanteuse Juliette Barnes dans la série Nashville, rôle qu’elle tient pendant six saisons.

Outre ces rôles, Hayden Panettiere apparaît dans la franchise Scream, où elle incarne le personnage de Kirby Reed, et elle multiplie les expériences de doublage, notamment pour des jeux vidéo. Le nom Kingdom Hearts est cité parmi les projets de doublage auxquels elle a participé.

Au fil de sa carrière, elle a exercé en tant qu’actrice, chanteuse et comédienne de doublage, traversant plusieurs générations de spectateurs par ses prestations à l’écran et derrière le micro.