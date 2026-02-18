Accueil Société Porto-Novo: un chef de quartier placé en garde à vue pour escroquerie présumée

Le chef du quartier Accron-Gogankomey, situé dans le premier arrondissement de Porto‑Novo, a été placé en garde à vue par la police républicaine dans le cadre d’une affaire d’escroquerie présumée, rapporte Africaho.



L’autorité locale serait actuellement entendu par les services de police au commissariat de la ville. Selon les premières informations disponibles, il est impliqué dans une affaire portant sur des millions de francs CFA mobilisés pour un projet de pisciculture sur la lagune de Porto-Novo, dont la destination réelle des fonds reste à ce jour incertaine.



Cette interpellation a provoqué une vive réaction dans le quartier, où la nouvelle de la garde à vue de leur chef a surpris et préoccupé les populations locales.