Pollution au Sri Lanka (2021) : l’armateur singapourien condamné refuse de payer 1 milliard de dollars

Par BENIN WEB TV
La compagnie maritime singapourienne Express Feeders, tenue responsable de la pire pollution qu’ait connue le Sri Lanka, a annoncé mardi 23 septembre à l’AFP son refus de régler le milliard de dollars de dommages et intérêts prononcé dans cette affaire. «Nous ne payons pas parce que toute la base du commerce maritime repose sur la limitation de responsabilité», a déclaré Shmuel Yoskovitz, directeur général de l’armateur, lors d’un entretien exclusif avec l’AFP. La Cour suprême du Sri Lanka avait ordonné en juillet le paiement d’un milliard de dollars de dommages et intérêts provisoires pour le naufrage du MV X-Press Pearl, qui transportait notamment 25 tonnes d’acide nitrique et 28 conteneurs de granulés plastiques.

