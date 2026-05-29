Poëme Paris dévoile sa nouvelle collection de sacs

Poëme Paris lance pour le printemps une nouvelle collection de sacs à main intitulée « À l’ombre d’une éclipse », qui mise sur un équilibre entre tendance et intemporalité. La gamme, présentée par la maison comme composée de créations uniques, joue sur une esthétique discrète et soignée destinée à se fondre dans le quotidien tout en affirmant une identité raffinée.

La palette de la collection privilégie des tons profonds et faciles à porter : noir, marron foncé, camel et prune. Ces nuances, apparemment sobres, sont présentées comme évolutives selon la lumière et le mouvement, révélant des nuances différentes en fonction de la personne qui les porte. L’effet recherché est celui d’objets qui n’imposent pas leur présence mais s’intègrent progressivement au style de celle qui les adopte.

Au cœur de la démarche créative, le cuir occupe une place centrale. Les pièces sont travaillées pour offrir à la fois une belle tenue, une texture agréable au toucher et une durabilité visuelle. La maison met en avant un savoir-faire artisanal visible dans les formes, les coutures et les finitions : un soin du détail qui vise à rendre chaque sac à la fois esthétique et fonctionnel.

Praticité quotidienne et identité familiale

La nouvelle gamme se veut donc adaptée à un usage quotidien sans renoncer à une ambition stylistique. Les modèles sont décrits comme conçus pour être pratiques autant que jolis : silhouettes étudiées, finitions pensées pour l’utilisation régulière et formats adaptés aux besoins contemporains. Parmi les propositions, la marque évoque notamment des cabas destinés à accueillir un ordinateur et l’attirail nécessaire pour être opérationnelle au quotidien, ciblant ainsi celles qui cherchent leur premier « beau sac » ou un compagnon de tous les jours.

La genèse de la maison Poëme Paris est présentée comme une histoire humaine et familiale. À l’origine se trouve Julie, une artisane passionnée qui souhaitait créer un atelier mêlant savoir-faire traditionnel et modernité. En 2017, son fils Mickaël a rejoint le projet pour transformer cette initiative artisanale en une véritable maison de création, où chaque pièce est pensée avec une intention.

La dimension poétique est revendiquée par la maison : chaque sac porte un nom inspiré d’un poème, et les détails de fabrication sont pensés pour raconter une histoire. Cette approche cherche à conférer à chaque création une « âme » et une singularité, au-delà de la simple fonction utilitaire.

Sur le plan esthétique, la collection « À l’ombre d’une éclipse » mise sur la sobriété chromatique et la qualité du matériau pour composer des pièces destinées à durer dans le temps et à s’adapter à différentes garde-robes, sans ostentation mais avec caractère.