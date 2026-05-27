« Plus belle la vie » : le tournage interrompu après des insultes homophobes, la gendarmerie intervient

Le tournage en extérieur de la célèbre série Plus belle la vie a été momentanément interrompu ce mardi 26 mai 2026 à Allauch, commune située près de Marseille. Un spectateur alcoolisé a proféré des insultes à caractère homophobe envers les membres de l’équipe et les acteurs présents sur le plateau, ce qui a nécessité l’intervention rapide de la gendarmerie. Cet incident a perturbé le déroulement normal des prises de vues de cette production française très suivie, mettant en lumière les risques auxquels sont exposés les tournages en extérieur.

Le cadre habituellement paisible d’Allauch, souvent choisi pour son environnement naturel propice aux tournages, a ainsi été le théâtre d’un événement perturbateur. L’équipe technique et les comédiens, dont notamment Laurent Kérusoré et Joakim Latzko, travaillaient sur plusieurs scènes en extérieur lorsque la situation s’est tendue.

Les tournages en milieu ouvert permettent une plus grande liberté artistique mais s’accompagnent également de contraintes liées à la proximité du public ou des passants. Ce mardi, un individu visiblement alcoolisé s’est approché du plateau et a commencé à proférer des insultes homophobes à plusieurs reprises. Ce comportement hostile a rapidement engendré une atmosphère conflictuelle sur le lieu du tournage et attiré l’attention de toute l’équipe.

L’intervention des forces de l’ordre pour apaiser la situation

Face à l’escalade des tensions, l’un des comédiens présents, particulièrement affecté par les propos homophobes, a réagi vivement, ce qui a accentué l’urgence de la situation. Pour préserver la sécurité et le bon déroulement des opérations, la production n’a eu d’autre choix que de suspendre momentanément le travail des acteurs et de toute l’équipe technique.

La gendarmerie locale est rapidement intervenue afin de maîtriser l’individu à l’origine des insultes. Les forces de l’ordre ont procédé à son éloignement du lieu du tournage, rétablissant ainsi un climat serein. Grâce à cette intervention, le tournage a pu reprendre sans autre encombre et les scènes programmées pour la journée ont finalement été tournées.

Ni la production, ni les acteurs n’ont encore publié de déclaration officielle à propos de cet incident. Cependant, celui-ci illustre les aléas que les équipes de tournage peuvent rencontrer lorsqu’elles travaillent dans des espaces publics, même dans des localités réputées calmes.

Plus tôt dans la journée, Laurent Kérusoré et Joakim Latzko participaient à plusieurs prises de vues en extérieur, un cadre souvent privilégié pour apporter un réalisme authentique à la série. Ce type d’environnement, outre les avantages esthétiques, peut néanmoins s’avérer exposé aux comportements imprévus du public. Cet épisode de nature homophobe rappelle la nécessité d’une vigilance renforcée et parfois d’une intervention des forces de l’ordre lors de ces tournages ouverts.