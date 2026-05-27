Sony Music suspend la promotion des projets de Patrick Bruel après les accusations de viols

Sony Music Entertainment a annoncé la suspension temporaire des opérations promotionnelles liées aux projets musicaux de Patrick Bruel, a indiqué le magazine ELLE le 27 mai. La décision, présentée à l’interne lors d’une réunion tenue le 21 mai, intervient dans un contexte médiatique tendu lié aux accusations d’agressions sexuelles visant l’artiste.

Selon le magazine, la direction aurait informé ses salariés de la mise en pause de toute communication et campagne promotionnelle entourant le chanteur. Il s’agit, d’après ces informations, d’une mesure de suspension des activités promotionnelles et non d’une résiliation de contrat annoncée publiquement.

Les faits rapportés par ELLE contrastent avec l’accueil reçu par Patrick Bruel au sein du groupe quelques mois plus tôt : le 29 janvier, lors d’une réunion interne mensuelle de Sony Music intitulée « Le Nous », l’artiste était invité et aurait bénéficié d’une ovation dans les locaux situés boulevard de Charonne, dans le 11e arrondissement de Paris. La direction y avait annoncé la signature d’un nouvel album chez Columbia, label du groupe.

Modalités de la suspension et réactions internes

Le gel des activités promotionnelles concerne, selon les informations disponibles, l’ensemble des opérations de communication liées aux projets musicaux de l’artiste chez Sony. Aucun détail public n’a été communiqué par Sony Music sur la durée de cette suspension ou sur les mesures opérationnelles précises mises en œuvre.

Les accusations d’agressions sexuelles visant Patrick Bruel, qui contestent les faits qui lui sont reprochés, ont alimenté une forte couverture médiatique et des réactions sur les réseaux sociaux. Cette actualité semble avoir conduit la maison de disques à revoir temporairement sa stratégie de promotion autour de l’artiste.

Interrogé par des médias, Patrick Bruel a, selon les sources qui relaient l’affaire, contesté les allégations portées contre lui ; ces contestations figurent dans la communication publique entourant le dossier. En l’état, aucune annonce officielle de rupture contractuelle entre l’artiste et Sony Music n’a été publiée.

Le choix de suspendre la promotion intervient après une période où l’artiste bénéficiait encore d’un soutien visible au sein du groupe, illustré par l’annonce de son nouvel album signé chez Columbia. Des témoignages relatés par la presse évoquent des réactions partagées parmi les salariés lors de sa venue en janvier, avec une majorité chaleureuse et quelques réserves exprimées par une minorité.

Les informations rapportées par ELLE constituent, pour l’heure, la source principale de ces éléments concernant la décision interne de Sony Music et les circonstances de l’annonce faite le 21 mai.