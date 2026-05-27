Cyril Bolloré dément tout projet politique et appelle à l’apaisement

Au Festival de Cannes 2026, une tribune signée par 600 professionnels du cinéma a déclenché une polémique nationale autour de l’influence présumée de Vincent Bolloré sur les médias et le financement du cinéma français, poussant Cyril Bolloré, président-directeur général du groupe familial, à intervenir publiquement lors de l’assemblée générale de la holding familiale ce mercredi.

Face à une mobilisation inédite dans le monde culturel, Cyril Bolloré a choisi la voix de l’apaisement. Selon Le Parisien, il a évoqué un climat d’« énervement et d’agitation collective » et assuré être « vraiment dans l’apaisement », niant fermement l’existence d’un quelconque projet politique au sein du groupe et qualifiant d’« mensonge géant » les accusations d’un « projet néofasciste ».

La tribune publiée au moment du festival, qui met en cause l’« emprise grandissante de l’extrême droite » dans le secteur culturel, vise particulièrement l’influence supposée de Vincent Bolloré, actionnaire de référence de Canal+. L’initiative a provoqué une rupture nette entre une partie du milieu artistique et les dirigeants des entreprises concernées, entraînant une réaction publique et judiciaire.

Une tribune qui accuse et un secteur qui se fracture

Le texte collectif, signé par 600 professionnels, alerte sur une influence perçue comme croissante et sur des orientations éditoriales susceptibles d’affecter la diversité et l’indépendance des contenus financés par Canal+. Les signataires ont mis en avant des craintes quant à la direction idéologique prise par certains acteurs économiques majeurs du paysage audiovisuel français.

La réponse des dirigeants de Canal+ a été immédiate et virulente dans certains cas. Maxime Saada, président du directoire de Canal+, a exprimé son hostilité envers les signataires en marge du festival, déclarant ne plus vouloir collaborer avec ceux qui le traitent de « cryptofasciste ». Cette sortie a suscité une réaction politique et médiatique, soulignant l’ampleur du clivage créé par la tribune.

Sur le plan politique, la ministre de la Culture Catherine Pégard a critiqué la réaction de Maxime Saada, estimant la réponse « disproportionnée » et plaidant pour que « la raison et le dialogue puissent l’emporter sur les menaces » lors des questions au gouvernement. Elle a également reconnu le caractère « légitime » des inquiétudes exprimées par les professionnels du secteur.

La polémique a pris une dimension judiciaire : Canal+ a été assigné en justice pour discrimination à l’encontre de certains signataires de la tribune. L’action en justice ajoute un volet contentieux à une controverse qui se déroule simultanément sur les scènes médiatiques, politiques et professionnelles.

Lors de l’assemblée générale, Cyril Bolloré a tenté de désamorcer la crise sans revenir sur la contestation de fond. Il a nié toute instrumentalisation politique du groupe et rejeté les accusations les plus graves portées contre la famille. Le groupe Bolloré détient environ 30 % du capital de Canal+.