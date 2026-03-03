Pierre-Jean Chalençon halluciné, il accuse une chaîne d’être « pro Iran »

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran, marqué par des frappes américaines suivies d’une riposte iranienne et la fermeture du détroit d’Ormuz perturbant les flux mondiaux de pétrole et de gaz, suscite une couverture médiatique intense. Sur les réseaux sociaux, le collectionneur et personnalité médiatique Pierre-Jean Chalençon a vivement critiqué la ligne éditoriale de la chaîne LCI, accusant ses intervenants de parti pris et de désinformation dans le traitement de ce dossier international.

Intervenant publiquement sur la plateforme X, Pierre-Jean Chalençon a dénoncé ce qu’il perçoit comme une couverture favorable à l’Iran de la part de LCI, chaîne du groupe TF1. Il reproche aux plateaux d’information un décalage entre les faits militaires et les analyses proposées, et estime que l’hostilité de certains experts envers l’ex-président Donald Trump biaise le traitement du conflit.

La prise de position de Chalençon ne se limite pas à une critique de contenu : il emploie des termes très durs pour qualifier la chaîne et ses intervenants, affirmant par ailleurs que LCI ne lui accorde pas d’invitations dans ses émissions, ce qu’il met en parallèle avec son expérience personnelle des médias.

Pierre-Jean Chalençon dénonce une « ligne pro-Iran » et attaque la crédibilité de LCI

Sur X, le collectionneur a utilisé des formules sans détours pour exprimer son agacement. Il a écrit : « Bordel de merde c’est quoi cette chaîne pro Iran !!!!! … c’est inacceptable des ringards comme intervenants », dénonçant un climat éditorial selon lui défavorable à une présentation factuelle des événements. Il a ajouté : « On a l’impression que c’est l’Iran qui est en train de gagner, que le pauvre Trump, il est effrayé. »

Chalençon a également évoqué la question des faits militaires, signalant un « décalage total » dans les analyses médiatiques, et mentionnant notamment l’élimination de nombreux hauts dirigeants iraniens, point qu’il juge mal rendu par certains plateaux. Il va jusqu’à qualifier certains commentaires de « désinformation » et reproche aux experts de laisser leur aversion pour Donald Trump orienter leurs interventions.

La virulence des propos se manifeste aussi par des appellations directes : il traite la rédaction et les chroniqueurs de LCI de « bande de losers » et lance un appel au respect de la vérité des faits, insistant sur le fait que l’opinion personnelle des intervenants ne doit pas primer sur l’analyse factuelle.

Par ailleurs, Pierre-Jean Chalençon dénonce son absence d’invitations sur la chaîne, évoquant un épisode antérieur — « les diamants de la couronne » — pour illustrer ce qu’il considère comme une mise à l’écart médiatique : « D’ailleurs, c’est une des seules chaînes de télévision qui ne m’invite jamais. Quand il y a eu les diamants de la couronne, pas de son, pas d’image ».

Malgré ses reproches envers LCI, il accorde un satisfecit à une figure journalistique qu’il estime épargnée par les dérives qu’il dénonce : Darius Rochebin. Chalençon le qualifie de « meilleur journaliste de toutes les chaînes confondues » et le décrit comme « extraordinaire », appelant implicitement le présentateur à ne pas cautionner selon lui la ligne éditoriale actuelle de la chaîne.

Sur ce point, il lance une mise en garde explicite : « Vous ne pouvez pas… Il y a un moment fuck, quoi. C’est pas possible »