Pierre Garnier se coupe à la main en ouvrant un emballage avec un couteau de cuisine

Pierre Garnier, 24 ans, s’impose comme l’une des nouvelles figures de la pop française depuis sa victoire à la Star Academy. Entre un premier album salué par le public, des tournées qui affichent complet et des distinctions nationales, le chanteur normand enchaîne les étapes de carrière tandis qu’une récente blessure à la main, survenue en coulisses d’un festival, a brièvement inquiété ses équipes avant d’être soignée.

Sorti peu après sa révélation télévisuelle, son premier opus Chaque seconde a rencontré un accueil public important, selon les communiqués et les constats de scènes. Les certifications évoquées par son entourage témoignent d’un niveau de ventes et d’écoutes soutenu, ce qui a contribué à installer Pierre Garnier parmi les artistes suivis du paysage pop hexagonal. À cela s’ajoutent des distinctions : il a reçu la Victoire de la Révélation masculine aux Victoires de la musique et a été nommé dans la catégorie Artiste masculin de l’année aux NRJ Music Awards, deux reconnaissances régulièrement perçues comme des marqueurs de visibilité et de validation médiatique dans le secteur.

Sur scène, le jeune artiste remplit les salles et multiplie les apparitions en festivals, répondant à une demande croissante du public depuis sa sortie de la téléréalité musicale. Son parcours comprend également des collaborations et des participations d’envergure, même si toutes ne se sont pas poursuivies en 2026 : malgré une présence antérieure, Pierre Garnier ne figure pas dans l’édition 2026 des Enfoirés, une programmation dont la directrice artistique, Anne Marcassus, a précisé qu’elle n’avait pas prévu sa participation cette année et qu’un temps de pause pouvait être bénéfique compte tenu de l’exposition des artistes. Elle a néanmoins indiqué qu’il devrait revenir l’année prochaine.

Pierre Garnier, un artiste à part entière

Le succès discographique et scénique de Pierre Garnier est visible tant dans la fréquentation de ses concerts que dans la mise en avant par les médias et les prix. Les certifications obtenues par son album traduisent des paliers de consommation (ventes physiques, téléchargements et streaming) franchis en peu de temps, confirmant l’adhésion d’un public large. Il demeure ainsi une des révélations récentes de la pop française, portée par une présence régulière sur les scènes et dans les événements musicaux.

Lors d’un épisode récent de son vlog YouTube, le chanteur a relaté un incident survenu avant sa prestation au Rose Festival de Toulouse, organisé par Bigflo et Oli. En manipulant un emballage, il s’est coupé à la main avec un couteau de cuisine très tranchant et a décrit la surprise de la coupure et l’importance du saignement : « Je me suis maltraité. J’ai juste ouvert le papier… j’ai utilisé un couteau de cuisine qui coupe super fort. Ça saigne toujours, j’ai vu que là, il y a du sang ».

À quelques heures du concert, la blessure l’a inquiété quant à sa capacité à jouer de la guitare. Filmé avec un pansement visible, il a détaillé ses doutes face à la caméra : « Je vais être franc, je pense que je vais avoir du mal à jouer de la guitare. J’ai regardé. C’est quand même dégueu à l’intérieur. Je crois que ça a coagulé ».

Il s’est rendu rapidement chez un médecin pour recevoir des soins : la plaie a été nettoyée et protégée par un bandage afin d’éviter toute complication, et le praticien a assuré qu’il n’y avait pas de lésion nerveuse. Le chanteur a rapporté l’information à son équipe en indiquant que la blessure « se referme un petit peu » et concluant « C’est good ! ».