Philippines : au moins 400 000 évacués et 3 morts après une violente tempête tropicale

Les autorités des Philippines ont ordonné vendredi l’évacuation d’environ 400 000 personnes et confirmé la mort d’au moins trois personnes, alors qu’une violente tempête tropicale traverse l’archipel, encore sous le choc du super typhon Ragasa. Les responsables de la protection civile de la région de Bicol, au sud de l’île de Luçon, ont indiqué que ces décès sont survenus lorsque des murs se sont effondrés et des arbres ont été déracinés au passage de la tempête tropicale Bualoi, qui balaie le pays avec des vents atteignant 110 km/h.