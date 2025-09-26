PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Philippines : au moins 400 000 évacués et 3 morts après une violente tempête tropicale

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

États-Unis: James Comey accusé d’«infractions graves», selon le ministère de la Justice

À l’ONU, le président ghanéen met en garde contre la haine anti-migrants

Trump promet d’empêcher l’annexion de la Cisjordanie par Israël

Serbie : sanctions américaines visant NIS dès le 1er octobre

Israël : un comité approuve le candidat de Benyamin Netanyahu à la tête du Shin Bet

Mexique : caserne attaquée pendant une marche pour les 43 étudiants disparus

Équateur : au moins 10 tués dans des affrontements entre détenus, selon la police

Près de 10 tonnes de cocaïne saisies au large de l’Afrique de l’Ouest

Financement libyen : Sarkozy convoqué le 13 octobre pour connaître la date de son incarcération

Sanaa visée par Israël : les Houthis signalent 2 morts et 48 blessés

VOIR TOUS LES FLASHS

Les autorités des Philippines ont ordonné vendredi l’évacuation d’environ 400 000 personnes et confirmé la mort d’au moins trois personnes, alors qu’une violente tempête tropicale traverse l’archipel, encore sous le choc du super typhon Ragasa. Les responsables de la protection civile de la région de Bicol, au sud de l’île de Luçon, ont indiqué que ces décès sont survenus lorsque des murs se sont effondrés et des arbres ont été déracinés au passage de la tempête tropicale Bualoi, qui balaie le pays avec des vents atteignant 110 km/h.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!