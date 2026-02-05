Philippe Lacheau et Elodie Fontan se confient sur l’éviction de trois Enfoirés

Les Enfoirés ont rempli l’Accor Arena du 13 au 19 janvier pour la 37e édition baptisée La Ballade des Enfoirés : sept concerts devant plus de 72 000 spectateurs, une logistique colossale (près de 600 techniciens et 50 camions) et des shows parfois supérieurs à cinq heures. Le spectacle, dont la diffusion est programmée sur TF1 le vendredi 27 février avec replay, a été présenté comme un rendez‑vous majeur du début d’année, au point d’entraîner le décalage d’une cérémonie concomitante.

Organisée au profit des Restos du Cœur, la tournée réunit chaque année artistes et personnalités autour d’un objectif précis : la vente de CD et DVD dont chaque exemplaire permet, selon l’organisation, d’offrir 17 repas aux personnes en difficulté. Si la fosse et les gradins ont répondu présents, la distribution de la troupe a évolué : certaines figures habituelles étaient absentes pour raisons de santé, comme Mimie Mathy et Jean‑Louis Aubert, tandis que le public a découvert de nouvelles recrues applaudies sur scène — Helena et Marine (Star Academy), la chanteuse Styleto, l’humoriste Jarry ou la violoniste Esther Abrami.

Au‑delà du plateau et des chiffres, l’édition a été marquée par des révélations sur les coulisses. Sur le plateau de l’émission Les Enfants de la télé, Philippe Lacheau, accompagné d’Élodie Fontan, a livré des anecdotes sur le processus de sélection et les répétitions, racontant que la bonne volonté n’était pas toujours suffisante pour intégrer la troupe.

Dans les coulisses : auditions impitoyables et micros coupés

Philippe Lacheau a décrit des auditions sans concession. Il raconte l’exemple de Julien Arruti, « très motivé » mais techniquement en difficulté lors des essais à Paris : « Dès la première phrase, les musiciens ont arrêté de jouer. Ils étaient gênés », a‑t‑il rapporté. Face à des demandes d’amélioration de la part de l’acteur — « Comment je peux faire pour m’améliorer ? », « Est‑ce que je suis trop haut ? », « Est‑ce que je suis hors tempo ? » — la production a tranché : « Désolé, mais on part de trop loin. » Selon Lacheau, la décision s’est traduite par une interdiction de chanter pour Arruti pendant le spectacle.

Élodie Fontan, interrogée en plateau, a relaté pour sa part avoir vu son micro coupé lors des répétitions. Avec autodérision, elle admet que sa prestation « était pire que celle de Julien », une appréciation confirmée par Sophie Bazou, responsable des Enfoirés aux Restos du Cœur, qui a résumé sans détour : « Elle chantait trop faux. »

Ce type de dispositif n’est pas inédit au sein de la troupe : Philippe Lacheau a rappelé qu’auparavant Sébastien Chabal avait également évoqué un micro volontairement coupé pendant les concerts, expliquant qu’il « n’est pas chanteur ». Les témoignages publiés interviennent alors que Philippe Lacheau et Élodie Fontan, en couple depuis 2015 et parents d’un garçon, Raphaël, né en 2019, bénéficient d’une forte exposition médiatique.