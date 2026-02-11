Philippe Lacheau avoue son coup de cœur à Delphine Wespiser en direct

Philippe Lacheau, réalisateur et comédien de 45 ans, a profité de sa venue sur le plateau de « Tout beau tout neuf » le 10 février pour confier en direct son intérêt pour la douzième saison de « L’Île de la tentation », diffusée sur W9 depuis le 20 janvier. Invité pour parler de la sortie de son film Marsupilami, présenté le 4 février et porté par un casting d’amis, il a évoqué sans détour le feuilleton télévisuel et la manière dont il suit les épisodes.

Interrogé par Cyril Hanouna au sujet d’extraits montrés en plateau — notamment des images montrant un candidat nommé Hugo succomber à une tentatrice — Philippe Lacheau a expliqué qu’il avait déjà visionné cet épisode, précisant que les programmes sont parfois mis à disposition en avance sur la plateforme M6+. Sur le ton de la confidence, il a déclaré apprécier le programme, le qualifier de source d’inspiration et raconter qu’il en discute régulièrement au sein d’un groupe d’amis.

Sur le plan professionnel, Lacheau a rappelé qu’il venait présenter Marsupilami, une superproduction rassemblant plusieurs figures de son entourage, dont Élodie Fontan, Jamel Debbouze, Tarek Doudali et Julien Arruti. Sa présence sur « Tout beau tout neuf » a permis de lier l’actualité cinéma et le suivi médiatique d’une émission de télé-réalité, relais d’audience pendant les vacances de février.

Évolutions au casting de la saison 12 : défections et remplacements

La saison 12 de « L’Île de la tentation » réunissant six couples a connu des mouvements dès ses premiers numéros. Après seulement trois épisodes, le duo Nelly et Diego a décidé de quitter le programme. En couple depuis six ans, ils ont choisi de partir ensemble, estimant que la situation pouvait dégénérer si leur participation se poursuivait.

La production a procédé à un remplacement immédiat : à l’issue de l’émission du 10 février, l’animatrice Delphine Wespiser a présenté les nouveaux participants, Chris et Marine. Chris a 33 ans et exerce comme coach sportif, Marine a 34 ans et travaille comme photographe. Originaires de Belgique, ils sont en couple depuis un an et demi et se sont rencontrés en salle de sport, selon les éléments présentés sur le plateau.

La mécanique du format prévoit le remplacement d’un couple quittant l’aventure par de nouvelles équipes pour maintenir le nombre de participants engagé dans les douze jours d’épreuves et de tentations. Les images montrées sur « TBT9 » incluaient notamment des séquences non encore diffusées sur la chaîne principale, ce qui a conduit Philippe Lacheau à évoquer le visionnage anticipé via M6+ et son plaisir à suivre le programme.