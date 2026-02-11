Philippe Etchebest troque sa toque pour un look Indiana Jones

Philippe Etchebest, chef étoilé et visage familier des téléspectateurs français, a vu un épisode de son émission déprogrammé sur M6 le mercredi 11 février, tandis qu’un changement de look dévoilé en 2023 lors de la promotion de « Un chef au bout du monde » a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Meilleur Ouvrier de France en 2000, il reste l’un des cuisiniers les plus médiatisés de sa génération, partagé entre cuisines de prestige et formats télévisuels grand public.

Formé dans la tradition de la haute cuisine française, Philippe Etchebest s’est imposé par son exigence et sa rigueur, qualité souvent associée à son image publique. Sa notoriété auprès du grand public s’est accentuée à partir de 2011 avec la présentation de Cauchemar en cuisine sur M6, adaptation française de Kitchen Nightmares, puis par ses interventions régulières dans Top Chef. Son regard intense et son ton direct contribuent à une perception parfois sévère, mais plusieurs séquences le montrent également à l’écoute et protecteur envers des restaurateurs en difficulté.

Sur le plan médiatique, la personnalité d’Etchebest alterne entre le chef autoritaire à l’écran et l’artisan sensible hors caméra. Dans Cauchemar en cuisine, il combine fermeté et accompagnement opérationnel pour tenter de redresser des établissements fragilisés. Parallèlement, des diffusions et des programmations liées à ses émissions peuvent évoluer : un épisode prévu en février sur M6 a ainsi été déprogrammé.

Un changement de look lors de la promotion d’« Un chef au bout du monde »

En 2023, pour promouvoir « Un chef au bout du monde », Philippe Etchebest a publié une photo sur Instagram qui a retenu l’attention au-delà du seul sujet de l’émission. Tourné aux îles Marquises, le programme s’inscrit dans une formule consistant à emmener un chef à l’étranger pour découvrir d’autres cuisines et cultures, une approche mentionnée comme s’inspirant des formats de Gordon Ramsay.

Sur l’image partagée, le chef affiche une barbe visiblement plus fournie que d’habitude, accompagnée d’une moustache marquée. Il porte une chemise ample et un chapeau kaki, un ensemble qui a suscité des commentaires comparatifs sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont d’emblée fait le parallèle avec des figures d’aventurier, l’un écrivant « Il s’est pris pour Indiana Jones », un autre « À deux doigts d’inventer le Jumanji là ».

Si le changement d’apparence a polarisé les réactions, la formule du programme a rencontré son public : depuis cet épisode, d’autres numéros ont été tournés dans des destinations variées, parmi lesquelles le Japon et la Louisiane, conformément aux cartographies de tournage évoquées autour de ce format.