Philippe et Mathilde de Belgique, au plus près des athlètes aux Jeux olympiques de Milan

Arrivés à Milan le 20 février 2026, le roi Philippe, la reine Mathilde et leur fille cadette, la princesse Éléonore, ont pris part aux activités liées aux Jeux olympiques, assistant à des épreuves et visitant plusieurs installations.

Le trio s’est d’abord rendu au Lotto Belgium Pub, point de rencontre des supporters, des athlètes et des journalistes belges, puis a rejoint l’anneau de vitesse de Milan où plusieurs patineurs représentaient la Belgique. Ils ont assisté à la finale féminine du 1 500 mètres en patinage de vitesse. En soirée, la famille royale a également assisté à la finale de la poursuite hommes sur piste courte ; la journée s’est achevée sur la finale féminine du 1 500 mètres en short-track.

Le roi et la reine, accompagnés de la princesse Éléonore, ont visité le village olympique, ont découvert le quotidien des athlètes, ont déjeuné à la cantine avec plusieurs sportifs et ont participé à une partie de ping-pong.

Trois des quatre enfants du couple royal poursuivent des études à l’étranger

En septembre dernier, trois des quatre enfants de Mathilde et Philippe ont quitté la Belgique pour suivre des études à l’étranger. Le prince Gabriel doit rejoindre l’Académie militaire de Saint‑Cyr Coëtquidan, en France, dans le cadre d’un programme Erasmus. Le prince Emmanuel entamera également un cursus hors du pays après l’obtention de son baccalauréat international. La princesse héritière Élisabeth partira aux États‑Unis pour étudier à l’université Harvard pendant deux ans. Seule la princesse Éléonore reste au palais.