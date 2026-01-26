Philippe Diallo assure la qualification de la France pour la Coupe du monde

La France participera bien à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, a confirmé Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF), ce matin sur RMC. Face aux interrogations ouvertes en Allemagne sur une éventuelle mise à l’écart en réaction aux prises de position politiques, la FFF assure qu’il n’est pas question d’un boycott de l’équipe nationale. Le déplacement des Bleus est maintenu, avec un départ prévu le 9 juin et l’objectif affiché de ramener une troisième étoile.

Interrogé sur les conséquences possibles des tensions internationales liées aux déclarations du président américain Donald Trump portant sur le Groenland, Philippe Diallo a souligné sa volonté de préserver l’autonomie du sport. « J’ai une position de principe qui est d’essayer de faire en sorte que le sport – un lieu de rassemblement et d’unité – se tienne le plus à l’écart possible de la politique. Je suis attentif à la situation internationale mais à ce stade, il n’est aucunement question d’un boycott de l’équipe de France de la Coupe du monde », a déclaré le dirigeant de la FFF.

Cette prise de position intervient après que Oke Göttlich, vice-président de la Fédération allemande de football (DFB), ait évoqué la possibilité d’ouvrir une discussion sur la participation de l’Allemagne au Mondial, en réaction aux menaces émises par la Maison-Blanche au sujet du Groenland. La démarche allemande a relancé le débat sur la compatibilité entre événement sportif international et climat diplomatique, sans pour autant entraîner de décision immédiate de retrait.

Décision confirmée et calendrier de l’équipe de France

La FFF, par la voix de son président, confirme donc le maintien de la délégation française aux États-Unis pour la compétition planifiée en 2026. Le message officiel cherche à dissocier la préparation sportive des enjeux politiques, tout en restant attentif à l’évolution de la situation internationale. Philippe Diallo a insisté sur la neutralité du sport comme espace de rassemblement, soulignant que cette position guide la fédération dans ses choix pour la compétition.

Le départ annoncé pour le 9 juin précise le calendrier logistique de l’équipe de France. Sans entrer dans le détail de la composition de la délégation ou du programme de préparation, la FFF fixe ainsi une date-clef pour l’embarquement vers les États-Unis, signe de la volonté de mise en place d’une préparation sereine en vue du tournoi.

La déclaration de Philippe Diallo constitue la réponse officielle française aux questionnements publics suscités par les prises de position étrangères. En rejetant toute perspective de boycott, la FFF marque sa préférence pour la continuité sportive et la participation à cet événement majeur du football mondial. Les autorités fédérales continueront d’observer la situation diplomatique, tout en maintenant le cap sur les échéances sportives prévues pour la saison menant à la Coupe du monde.