Philippe Bilger annonce un livre pour raconter son éviction de CNews

Philippe Bilger, magistrat retraité et chroniqueur reconnu, affirme avoir été brusquement évincé de CNews et prépare un livre à paraître en avril aux éditions de l’Archipel pour raconter les coulisses de son départ et son expérience au sein de la chaîne. À 82 ans, il dénonce une mise à l’écart qu’il juge « opaque » et annonce vouloir détailler, par écrit, ce qu’il n’a pas pu dire à l’antenne.

Figure régulière des débats télévisés, Philippe Bilger intervenait notamment dans L’Heure des pros aux côtés de Pascal Praud. Sa disparition des plateaux, remarquée depuis la mi-janvier, a suscité des réactions dans les médias. Selon Libération, la direction de CNews l’aurait « remercié » sans fournir d’explication formelle, une décision que Bilger qualifie d’injustifiée.

Interrogé par le quotidien, l’ancien magistrat déplore l’absence de dialogue. « Ce que je dénonce, c’est un pouvoir opaque et massif, totalitaire d’une certaine manière, puisque je n’ai pas eu la moindre explication de qui que ce soit sur mon renvoi », affirme-t-il, exprimant à la fois une blessure personnelle et professionnelle.

Les raisons avancées et le projet de livre

Faute d’explications officielles de la part de la chaîne, Philippe Bilger avance plusieurs hypothèses pour expliquer son éviction. Il évoque la possibilité d’un « prix à payer » pour ne pas avoir toujours présenté un alignement inconditionnel avec certaines personnalités politiques, citant explicitement Nicolas Sarkozy comme illustration de ce qu’il perçoit comme des attentes d’alignement.

Bilger met également en avant ses prises de position sur des sujets internationaux sensibles, en particulier le conflit au Proche-Orient. Il indique avoir exprimé une position nuancée sur les événements du 7 octobre et sur les pertes civiles à Gaza, estimant qu’il n’énonçait pas de propos provocateurs mais que cette nuance aurait pu lui être préjudiciable.

Face à ce qu’il décrit comme une mise à l’écart brutale, l’ancien chroniqueur a choisi de répondre par l’écriture. Son ouvrage, annoncé pour début avril par les éditions de l’Archipel, doit revenir « par le menu » sur son expérience à CNews, les mécanismes de pouvoir internes et les conditions de son départ, selon Libération.

La parution est présentée comme l’occasion pour Philippe Bilger de livrer sa version des faits et d’analyser, à sa façon, ce qu’il considère être une dérive autoritaire au sein de certains médias d’opinion. Le livre est attendu pour le début du mois d’avril.