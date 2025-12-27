Accueil En Brève Pezeshkian : l’Iran victime d’une «guerre totale» menée par les États-Unis, Israël et l’Europe

Pezeshkian : l’Iran victime d’une «guerre totale» menée par les États-Unis, Israël et l’Europe

Le président iranien Massoud Pezeshkian a estimé que « les États-Unis, Israël ainsi que les Européens mènent une “guerre totale” contre l’Iran », dans un entretien publié samedi sur le site officiel du Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei. « À mon avis, nous sommes en guerre totale contre les États-Unis, Israël et l’Europe, ils veulent mettre notre pays à terre », a-t-il déclaré, qualifiant ainsi les relations actuelles de confrontation ouverte. Ces propos interviennent plus de six mois après des frappes israélo-américaines contre le territoire iranien. Par ailleurs, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont pris l’initiative, fin septembre, du rétablissement de sanctions onusiennes contre l’Iran en lien avec son programme nucléaire.