Kenya : Mastercard et Flowcart intègrent le paiement par carte dans WhatsApp

Mastercard et la fintech Flowcart lancent au Kenya une solution permettant aux consommateurs de découvrir des produits, commander et payer par carte dans une même conversation WhatsApp. Le dispositif doit ensuite s’étendre à d’autres marchés africains.

Mastercard et Flowcart lancent au Kenya une solution de paiement intégrée aux parcours d’achat sur WhatsApp et d’autres canaux conversationnels. Le dispositif permet à un consommateur de découvrir un produit, passer commande et régler par carte au cours d’une même conversation, sans devoir basculer vers un site marchand distinct.

Les paiements peuvent être réalisés au moyen de liens intégrés, de QR codes ou de parcours de paiement natifs connectés à Mastercard Gateway et à son réseau de partenaires acquéreurs. Les données de carte peuvent être tokenisées afin de simplifier les achats répétés, tandis que les commerçants conservent la possibilité de relier la solution à leurs systèmes de vente existants.

Le Kenya constitue le premier marché de déploiement. L’extension doit ensuite couvrir l’Afrique de l’Est, puis des marchés comme l’Afrique du Sud, le Nigeria et la Côte d’Ivoire, avant un élargissement à d’autres pays du continent.

La solution vise particulièrement les vendeurs utilisant les réseaux sociaux, les petites et moyennes entreprises et les marques qui réalisent déjà une partie de leurs ventes par messagerie. Elle leur permet d’accepter des paiements numériques sans disposer nécessairement d’un site de commerce électronique ou d’un terminal de paiement traditionnel.

Le commerce conversationnel occupe déjà une place importante dans les usages numériques kényans. Mastercard estime que WhatsApp représente plus de 20 % des commandes d’achat en ligne dans le pays. Son indice 2026 sur la confiance des PME indique également que 80 % des petites et moyennes entreprises kényanes placent la simplicité des moyens de paiement parmi leurs principales attentes pour soutenir leur croissance.

Flowcart, plateforme de commerce conversationnel basée à Nairobi et anciennement connue sous le nom de Sukhiba, automatise les ventes, le suivi client et les paiements dans WhatsApp. Le partenariat avec Mastercard ajoute une infrastructure de paiement par carte à ce parcours, avec l’objectif d’élargir l’acceptation numérique dans le commerce social et les activités encore peu équipées en solutions de paiement classiques.