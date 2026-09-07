Faustine Bollaert explique pourquoi ses enfants Abbie et Peter n’ont pas de téléphone portable

Dans une interview au magazine Lou, l'animatrice détaille les règles numériques qu'elle impose à la maison à ses enfants, âgés de 12 et 10 ans.

L’animatrice Faustine Bollaert a expliquxc3xa9, dans un entretien accordxc3xa9 au magazine Lou, pourquoi ses deux enfants, Abbie, 12 ans, et Peter, 10 ans, ne possxc3xa8dent pas de txc3xa9lxc3xa9phone portable. « Mes enfants n’ont pas de txc3xa9lxc3xa9phone. Je trouve que txc3xa9lxc3xa9phone xc3xa9gale embrouille », a-t-elle dxc3xa9clarxc3xa9.

La prxc3xa9sentatrice, qui anime plusieurs xc3xa9missions consacrxc3xa9es aux txc3xa9moignages et aux sujets de socixc3xa9txc3xa9, dit xc3xaatre particulixc3xa8rement sensibilisxc3xa9e aux risques lixc3xa9s aux usages numxc3xa9riques chez les plus jeunes. « Je fais des xc3xa9missions tous les jours sur le harcxc3xa8lement scolaire. Je fais des xc3xa9missions sur les groupes WhatsApp et la pression qui va avec », a-t-elle rappelxc3xa9 pour justifier ce choix xc3xa9ducatif.

Selon Faustine Bollaert, sa fille axc3xaenxc3xa9e partagerait elle-mxc3xaame cette position. « Ma fille ne veut pas de txc3xa9lxc3xa9phone. Elle me dit qu’elle n’en a pas besoin, qu’elle sent bien que c’est hyper toxique », a rapportxc3xa9 l’animatrice.

Abbie et Peter sont les deux enfants de Faustine Bollaert et de l’xc3xa9crivain Maxime Chattam, dont l’animatrice s’est sxc3xa9parxc3xa9e.

Un accxc3xa8s encadrxc3xa9 xc3xa0 YouTube et aux messageries

Faustine Bollaert prxc3xa9cise ne pas vouloir couper totalement ses enfants du numxc3xa9rique. Ils peuvent notamment regarder YouTube, mais uniquement xc3xa0 la maison. « Aprxc3xa8s, elle a accxc3xa8s xc3xa0 YouTube et plein de trucs, mais c’est xc3xa0 la maison, dans le salon », a-t-elle expliquxc3xa9.

L’animatrice autorise xc3xa9galement sa fille xc3xa0 xc3xa9changer avec certains proches via un groupe de messagerie crxc3xa9xc3xa9 sous condition. « Je l’ai autorisxc3xa9e xc3xa0 crxc3xa9er un groupe avec que des gens qu’elle connaxc3xaet », a-t-elle prxc3xa9cisxc3xa9, permettant notamment l’envoi de photos de vacances entre amis.

Une ligne xc3xa9ducative dxc3xa9jxc3xa0 xc3xa9voquxc3xa9e dans la presse

Faustine Bollaert s’est dxc3xa9jxc3xa0 exprimxc3xa9e xc3xa0 plusieurs reprises dans le magazine Lou sur les rxc3xa8gles qu’elle impose xc3xa0 la maison, comme un couvre-feu fixxc3xa9 xc3xa0 21 heures ou un accxc3xa8s aux jeux vidxc3xa9o limitxc3xa9 au mercredi et au week-end. Sur le numxc3xa9rique comme sur ces autres sujets, l’animatrice revendique un encadrement strict plutxc3xb4t qu’une interdiction totale.