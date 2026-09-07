Kylian Mbappé affiche ses ambitions pour le Ballon d’Or

Kylian Mbappé nourrit de sérieuses ambitions pour le Ballon d’Or. Auteur d’une Coupe du monde historique et toujours aussi décisif avec le Real Madrid, l’attaquant français se sait désormais parmi les favoris pour décrocher la prestigieuse récompense.

L’attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, estime que cette année pourrait être la bonne pour décrocher enfin le Ballon d’Or. Le Français figure parmi les principaux prétendants à la prestigieuse récompense individuelle. À l’approche du match de Ligue des champions face à l’Inter Milan, mardi, Mbappé est revenu sur ses performances réalisées lors de la Coupe du monde.

Auteur d’un tournoi particulièrement remarqué, l’attaquant madrilène a notamment marqué l’histoire de la compétition en devenant le meilleur buteur de tous les temps en Coupe du monde lors de cette édition. Fort de cette performance et de son impact avec le Real Madrid, Mbappé peut désormais nourrir de solides ambitions pour le Ballon d’Or.