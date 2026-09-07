Rwanda : la production industrielle progresse de 6,6 %, portée par le secteur manufacturier

La production industrielle du secteur formel rwandais a progressé de 6,6 % sur un an en juillet 2026. L’activité manufacturière affiche la hausse la plus forte, tandis que l’électricité, les mines et la gestion de l’eau progressent également.

La production industrielle du secteur formel rwandais a augmenté de 6,6 % en juillet 2026 par rapport au même mois de 2025. La progression est portée par plusieurs branches de l’industrie, avec une accélération particulièrement marquée de l’activité manufacturière.

La production manufacturière a progressé de 49,2 % sur un an. L’électricité a augmenté de 18,5 %, les activités liées à l’eau et à la gestion des déchets de 12,6 %, tandis que les mines et carrières ont enregistré une hausse de 4,7 %.

À l’intérieur du secteur manufacturier, la transformation alimentaire a progressé de 6,1 %, les produits minéraux non métalliques de 8,9 % et la fabrication de produits métalliques, de machines et d’équipements de 3,5 %. Deux segments ont toutefois reculé : les boissons et le tabac de 1,9 %, ainsi que les textiles, vêtements et articles en cuir de 0,5 %.

L’indice de production industrielle rwandais mesure l’évolution à court terme de l’activité des entreprises du secteur formel enregistrées auprès de l’administration fiscale. La construction n’entre pas dans cet indicateur. L’industrie manufacturière représente la composante la plus importante de l’indice, devant les mines, l’électricité et la gestion de l’eau et des déchets.

Sur l’ensemble des douze mois achevés en juillet, la croissance moyenne de la production industrielle ressort à 6,4 %. Cette évolution prolonge la progression observée au premier semestre et montre que l’activité industrielle reste orientée à la hausse malgré des performances contrastées entre les différentes branches.

Le niveau de juillet constitue ainsi un nouvel indicateur de l’activité productive du Rwanda, alors que Kigali cherche à accroître la transformation locale, les capacités énergétiques et la part de l’industrie dans son économie.