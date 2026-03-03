Perrine Storme et Dominique Tenza remplacés sur BFMTV dès le 9 mars par Pascale de la Tour du Pin et Mathieu Coache

BFM TV annonce, ce mardi 3 mars, la fin de la présentation de sa matinale BFM Première par Perrine Storme et Dominique Tenza : le duo quitte l’antenne après six mois et sera remplacé dès le lundi 9 mars par Pascale de la Tour du Pin et Mathieu Coache, a rapporté Le Parisien. La chaîne, propriété du groupe CMA CGM, a informé ses équipes de ce remaniement interne.

La décision intervient en pleine saison télévisuelle, période — de la rentrée fin août à la fin juin/juillet — durant laquelle les grilles sont généralement stables pour préserver l’habitude des téléspectateurs. Des mouvements en cours d’année restent toutefois possibles : la chaîne avait déjà connu des changements notables récemment, notamment le départ de Bruce Toussaint durant les vacances de Noël pour la présentation d’une autre matinale, « Bonjour », à compter du 8 janvier 2024.

Selon les informations communiquées en interne et reprises par la presse, Perrine Storme et Dominique Tenza cessent donc leurs fonctions à la matinale après seulement six mois de diffusion de « BFM Première ». Le directeur de la rédaction de la chaîne, Fabien Namias, a indiqué que les deux journalistes seraient « appelés à de nouvelles missions », sans que ces dernières aient été précisées au moment de l’annonce.

Un nouveau binôme dès le 9 mars et des profils connus des téléspectateurs

Le remplacement sera assuré par un binôme déjà familier des téléspectateurs de la chaîne : Pascale de la Tour du Pin et Mathieu Coache. Leur prise de fonction est programmée pour le lundi 9 mars, date à partir de laquelle ils animeront la matinale auparavant tenue par Storme et Tenza.

Pascale de la Tour du Pin, 48 ans selon la presse, retrouve ainsi le poste qu’elle a déjà occupé sur BFM TV entre 2008 et 2017. La journaliste est également passée par l’émission « Touche pas à mon poste » et a été recrutée par RMC lors de la dernière rentrée. Son retour à la matinale de la chaîne d’information marque une réintégration d’un visage connu du public.

Mathieu Coache est pour sa part présent sur l’antenne de BFM TV le week-end, poste qu’il occupe déjà et qui l’a rendu identifiable auprès des téléspectateurs. La chaîne mise donc sur une association d’un visage de retour et d’un présentateur issu de ses rotations du week-end.

Le changement de présentation intervient dans un contexte d’érosion d’audience pour la matinale de la chaîne : avant le départ d’Adeline François et Christophe Delay, la tranche fédérait en moyenne 320 000 téléspectateurs ; la moyenne actuelle est d’environ 240 000, selon les chiffres publiés dans la presse.

La direction de BFM TV a communiqué ces éléments en interne le 3 mars, sans autre précision sur la réaffectation effective des journalistes quittant la matinale ni sur d’éventuelles modifications éditoriales concomitantes.