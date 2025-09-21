Pérou: violents affrontements entre police et manifestants à Lima

À Lima, samedi 20 septembre, environ 500 personnes ont participé à une manifestation contre la politique du gouvernement qui a dégénéré en violents affrontements avec la police, ont observé des journalistes de l’AFP. Organisé par le collectif de jeunesse « Génération Z », le rassemblement a suscité des heurts lorsque des manifestants ont tenté de s’approcher des sièges de l’exécutif et du Congrès, dans le centre de la capitale péruvienne. Les forces de l’ordre ont eu recours à des gaz lacrymogènes pour disperser les groupes, qui répondaient par des jets de pierres et l’usage de bâtons, selon l’agence de presse française.