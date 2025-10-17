Pérou : la police admet sa responsabilité dans la mort par balle d’un manifestant

En Brève

La police péruvienne a reconnu, jeudi 16 octobre, sa responsabilité dans la mort par balles d’un manifestant lors des heurts survenus la veille à Lima, qui ont fait au total 113 blessés — 84 policiers et 29 civils. Des milliers de personnes, menées par le mouvement « Génération Z », avaient d’abord défilé pacifiquement puis basculé dans la violence pour exprimer leur rejet de la politique péruvienne et de la hausse de la criminalité dans le pays andin. Des affrontements avec les forces de l’ordre ont ensuite éclaté et un manifestant, Eduardo Ruiz, 32 ans, est décédé après avoir été atteint par des tirs. La responsabilité de la police a rapidement été mise en cause : l’ONG Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) a déclaré qu’Eduardo Ruiz « aurait été touché par un tir d’un policier en civil ». Jeudi matin, le parquet a annoncé l’ouverture d’une enquête pour « clarifier les circonstances » du décès et ordonné la collecte de preuves audiovisuelles et balistiques. Jeudi soir, le chef de la police, le général Oscar Arriola, a confirmé lors d’une conférence de presse qu’un sous-officier était à l’origine du tir mortel.

