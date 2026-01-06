Accueil En Brève Pékin renforce les contrôles sur les exportations à double usage vers le Japon

La Chine a annoncé mardi 6 janvier que le ministère du Commerce allait renforcer les contrôles sur les exportations vers le Japon susceptibles d’avoir un double usage civil et militaire, mesure prise dans un contexte de vives tensions entre Pékin et Tokyo. Les relations entre les deux pays se sont particulièrement détériorées après que la cheffe du gouvernement japonais, Sanae Takaichi, élue en octobre, a suggéré début novembre que Tokyo pourrait intervenir militairement en cas d’attaque contre Taïwan, île que la Chine considère comme une partie de son territoire.