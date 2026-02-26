Paul El Kharrat sur Jean‑Luc Reichmann : On a passé des instants en dehors des plateaux

Cyprien, Maître de midi depuis le 19 septembre 2025, confirme son ascension dans Les 12 coups de midi : sa cagnotte a franchi la barre des 646 000 euros et il talonne les meilleurs parcours du jeu animé par Jean‑Luc Reichmann. En cumulant un nombre élevé de participations, il a rejoint des références historiques du programme, parmi lesquelles Paul El Kharrat, ancien titulaire d’un record devenu, depuis, une figure médiatique reconnue.

Paul El Kharrat s’est illustré sur le plateau entre le 29 avril et le 10 octobre 2019, enchaînant 153 numéros pour un total de 691 522 euros remportés, performance qui lui a valu la cinquième place au classement des plus grands champions de l’émission. Son parcours, marqué par des victoires et des moments marquants, est fréquemment cité lorsque de nouveaux maîtres égalent ou dépassent des paliers symboliques.

Lors d’une émission récente, Jean‑Luc Reichmann a rappelé ce parallèle en invitant Paul en visio depuis Grenoble. L’échange a permis d’évoquer l’actualité de l’ancien champion — projets d’écriture, souvenirs du plateau — et de réagir à la montée en puissance de Cyprien. Paul a déclaré suivre « un petit peu » les exploits du nouveau Maître et a salué certaines de ses performances, notamment la découverte rapide d’une étoile mystérieuse.

Un hommage sur le plateau et des chiffres qui évoluent

Sur le plateau, l’ambiance a été chaleureuse lorsque Paul El Kharrat a pris la parole pour saluer la performance de Cyprien, soulignant son sens du divertissement et son état d’esprit : « il a compris qu’il fallait prendre ce parcours à la télévision sur le ton de la plaisanterie », a‑t‑il dit, estimant que le fait de « s’amuser, faire rire, apprendre, se concentrer et transmettre » fait partie des clefs du succès. Il lui a également souhaité, sur un ton complice, de « dépasser les 200 » participations.

Les chiffres publiés au fil des émissions confirment la progression de Cyprien. Mercredi 25 février 2026, il était crédité de 159 participations et d’un total de 646 703 euros de gains et de cadeaux, ce qui le place désormais à la cinquième place du palmarès des maîtres de midi. Étudiant, pianiste et chef d’orchestre, il poursuit son parcours au sein du jeu sans que la pression apparaisse entamer sa sérénité sur le plateau.

Pour Paul El Kharrat, la présence à l’antenne a été un tremplin : depuis sa sortie du jeu, il est devenu écrivain et chroniqueur radio, a publié six livres grâce à une maison d’édition contactée après son passage télévisé et multiplie les apparitions publiques. Il a raconté également l’envers des cadeaux gagnés sur le plateau, évoquant notamment les six voitures remportées avec les étoiles mystérieuses, qu’il a qualifiées de « cadeaux empoisonnés » et vendues ensuite à des concessionnaires à prix coûtant voire inférieur.

Sur sa relation avec l’animateur, Paul est resté franc : il dit n’avoir partagé que quelques moments en dehors des plateaux avec Jean‑Luc Reichmann, mais qualifie le présentateur de « fort sympathique », estimant que la bonne humeur contribuent au succès de l’émission. Il poursuit parallèlement des projets d’écriture, annonçant la signature d’un document lié à la sortie future d’un livre d’anecdotes.