Patrick Sébastien lève le voile sur une anecdote liée à « quelques soirées avec lui »

Patrick Sébastien raconte dans son livre une anecdote de boîte de nuit partagée autrefois avec Pierre Palmade, aujourd’hui au centre d’un dossier judiciaire très médiatisé après l’accident routier de 2023. L’humoriste, condamné et partiellement libéré sous bracelet électronique, voit la fin formelle de sa peine annoncée pour le 27 février 2026, tandis que les souvenirs d’anciens confrères réapparaissent dans les mémoires et les pages de presse.

Figure populaire des décennies passées, Patrick Sébastien s’est construit une carrière polyvalente : animateur de variétés, imitateur, humoriste, chanteur, écrivain et réalisateur. Il est notamment associé aux émissions Le Grand Bluff et Le Plus Grand Cabaret du monde. Désormais moins présent à la télévision, il continue d’apparaître sur des plateaux, notamment auprès de Cyril Hanouna sur TPMP ou TBT9, où il exprime régulièrement son désaccord avec certaines évolutions sociétales et connaît parfois des dérapages médiatiques, selon des sources citées.

Pierre Palmade, lui, a percé dans les années 1980, période fertile pour la comédie en France. Passant par l’émission La Classe, il y rencontre Michèle Laroque et Muriel Robin ; le trio formera un temps une association scénique remarquée. Palmade rencontre le succès en solo et au sein du spectacle à trois Ils s’aiment. Toutefois, des problèmes d’addictions marquent sa trajectoire : fêtes, alcool et consommation de stupéfiants sont évoqués dans plusieurs récits biographiques et médiatiques.

Souvenirs partagés, responsabilité pénale et mesures de suivi

En août 2023, Pierre Palmade a été responsable d’un grave accident routier alors qu’il était sous l’emprise de cocaïne et de 3‑MMC. L’accident a blessé un homme et son fils de 6 ans ; la belle‑sœur de Palmade, enceinte au moment du drame, a perdu l’enfant in utero. La procédure judiciaire a abouti à une condamnation à cinq ans de prison, dont deux ans fermes.

Après son incarcération, Pierre Palmade est sorti de prison à la mi‑avril 2025 et placé sous bracelet électronique, mesure de contrôle et de surveillance prévue par la justice pour certaines libérations. Selon RTL, la fin de sa peine devait être levée à compter du 27 février 2026, la justice ayant constaté le respect des horaires imposés et le versement des dommages et intérêts. D’après Ici Gironde, il demeure toutefois soumis à un sursis probatoire de trois ans, régime de suivi qui comprend des obligations et des restrictions fixées par la juridiction.

Dans son livre publié en 2023, La NostalVie, Patrick Sébastien évoque sa connaissance de Pierre Palmade : “Sans être intime, j’ai eu l’occasion de partager quelques soirées avec lui, il y a longtemps.” Il rapporte une réplique de Palmade lors d’une nuit en boîte, à propos d’un homme entouré de jeunes femmes : “Tu vois ‘machin’ là‑bas ? Il est malheureux, mais il ne le sait pas. Je vais aller lui dire !” Sébastien commente que ce mot résonne différemment après le drame et s’interroge sur la portée introspective de la remarque : “ce qu’il pensait de ‘machin’, ce n’était pas d’abord ce qu’il pensait de lui‑même ?” Il conclut son passage par la locution latine In vino veritas, citée dans l’ouvrage.