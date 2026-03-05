Patrick Dupond victime d’un incendie qui a détruit sa maison en bois

Patrick Dupond, étoile de la danse française et ancien directeur de la danse de l’Opéra de Paris, est décédé le 5 mars 2021 à Mercin-et-Vaux à l’âge de 61 ans. Sa carrière, marquée par des nominations prestigieuses et une présence médiatique notable, a aussi connu des drames personnels, dont l’incendie de sa maison en bois à Guainville, en Eure-et-Loir, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2007, qui a détruit une grande partie de ses archives et souvenirs professionnels.

Formé et reconnu sur les scènes internationales, Patrick Dupond avait pris, à 26 ans, la direction du Ballet français de Nancy en 1988, poste depuis lequel il a cherché à moderniser la compagnie et à faire venir des chorégraphes contemporains. Appelé ensuite à la direction de la danse de l’Opéra de Paris, il a conservé une influence durable sur la diffusion et la pédagogie de la danse en France, multipliant ensuite master class et interventions publiques.

La nuit du sinistre, âgé de 48 ans, il regagnait sa propriété lorsque des problèmes de chaudière l’ont amené à installer des radiateurs électriques. Vers 2 heures du matin, des fumées se sont propagées dans la maison ; il a alerté les secours et a été transporté par précaution à l’hôpital, en rémission et ressorti le jour même. La structure en bois n’a pas résisté aux flammes : costumes, photos, archives et distinctions personnelles ont été réduits en cendres, privant l’artiste d’un important patrimoine matériel.

L’incendie de Guainville et ses conséquences

Installé à Guainville depuis la fin des années 1980, selon ses proches arrivé en 1987, Patrick Dupond avait fait de cette demeure en bois, rue du Chertemps, un refuge loin des projecteurs. Le village, proche d’Anet et des commerces de La Chaussée-d’Ivry, le décrit comme un habitant discret et apprécié : « adorable, très simple, très gentil », selon des voisins cités à l’époque. Passionné de chevaux et d’animaux, il fréquentait régulièrement les commerces locaux et s’arrêtait parfois au Bar du Golf pour un café.

Avant cet incendie, sa vie avait déjà été marquée par des épreuves. En janvier 2000, un grave accident de la route l’avait contraint à de longs mois de rééducation et à un patient réapprentissage de la danse. Sa visibilité auprès du grand public avait par ailleurs augmenté au fil des années, notamment avec une participation en 2005 à l’émission La Ferme célébrités et son rôle de membre du jury de l’émission Incroyable Talent sur M6.

Après la destruction totale de sa maison en 2007, Patrick Dupond a quitté Guainville. Il est néanmoins resté en contact avec ses amis de la région et y est revenu ponctuellement. Le sinistre a été présenté comme une rupture matérielle et symbolique : la perte des objets personnels et des archives a bouleversé l’artiste mais n’a pas mis fin à ses activités professionnelles, qu’il a poursuivies par des projets, des enseignements et des apparitions médiatiques.

À son décès en mars 2021, les hommages sont venus de toute la France, du Ballet de Lorraine aux écoles de danse et aux plateaux de télévision, rappelant l’importance de son parcours, de ses fonctions à Nancy à son rôle à l’Opéra de Paris.