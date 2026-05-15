Jacques Legros : ‘un rassemblement de trous du c*l’, il tacle le Festival de Cannes

Jacques Legros a lancé, le vendredi 15 mai 2026 sur RMC, une attaque virulente contre le Festival de Cannes et certains de ses participants, alors que la polémique sur l’usage des jets privés pendant la manifestation gagne en intensité. L’ancien joker du journal de 13 heures de TF1, désormais chroniqueur hebdomadaire dans Estelle Midi, a fustigé le milieu cannois au cœur d’un débat public alimenté par des chiffres sur l’empreinte carbone des allers-retours en avion.

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Le départ de la discussion sur le plateau était un rapport d’ONG : Transport & Environment a pointé l’ampleur des vols privés liés au festival. Selon ces données citées au cours de l’émission, 750 jets privés auraient transporté célébrités et dirigeants de studios vers la Croisette lors de la dernière édition, consommant environ deux millions de litres de kérosène, un volume comparé à quelque 30 millions de kilomètres parcourus par une voiture thermique.

Interrogé par son collègue Fred Hermel, Jacques Legros n’a pas atténué ses propos. Sur un ton cash, il a qualifié le rassemblement cannois de « rassemblement de trous du cul qui posent devant des photographes dans des tenues incroyables, rien que pour paraître », ajoutant que, selon lui, il s’agit souvent de films « qu’on n’ira même pas voir ». Ces réactions interviennent alors que des militants écologistes, anciens pilotes et observateurs réclament des mesures pour limiter ou interdire les vols privés pendant le festival.

Jets privés, kérosène et contestation : montée des critiques autour de la Croisette

Les chiffres évoqués sur RMC ont été repris par plusieurs acteurs du débat public : ONG, professionnels de l’aviation et signataires d’un appel pour encadrer les déplacements privés. Parmi eux, l’ancien pilote d’Air France Anthony Viaux figure parmi les signataires de l’appel cités sur le plateau ; il estime que l’usage intensif de carburant par des personnalités pour se rendre à Cannes relève d’une « obscénité » dans un contexte de crise climatique et de tensions sur les approvisionnements.

Sur le plan médiatique, la séquence a été relayée : le compte officiel de l’émission Estelle Midi a publié un extrait des propos de Jacques Legros sur Twitter, où sa formule la plus crue a été mise en avant, contribuant à l’écho de l’intervention sur les réseaux sociaux. La diffusion intervient à un moment où la question de l’impact environnemental des festivals et grands rendez‑vous internationaux s’invite de plus en plus dans le débat public.

Dans son intervention, Jacques Legros a également rappelé son parcours récent : après près de 26 ans de présence comme joker au journal de 13 heures de TF1, il a présenté son dernier journal le 9 mai 2025 avant de rejoindre RMC en août 2025. Sur Estelle Midi, il se positionne désormais comme chroniqueur hebdomadaire et a utilisé cette tribune pour exprimer son désarroi face à ce qu’il présente comme une déconnexion entre certaines pratiques du monde du spectacle et les préoccupations environnementales actuelles.

L’extrait de l’émission, intégrant les déclarations et la reprise des données sur les vols, a été mis en ligne par le compte Estelle Midi sur Twitter.