Patrick Bruel : Vanessa Demouy apporte son soutien aux plaignantes

Flavie Flament a déposé plainte pour viol le 13 mai 2026 contre Patrick Bruel, relançant une vague de réactions dans le monde artistique : parmi les prises de position publiques récentes figurent celles de Zazie et de Vanessa Demouy, qui disent soutenir les plaignantes tout en rappelant le rôle de la justice. Patrick Bruel nie l’intégralité des faits et bénéficie de la présomption d’innocence.

Depuis le dépôt de plainte de Mme Flament, plusieurs personnalités ont exprimé leur avis dans les médias et sur les réseaux sociaux. Des voix déjà connues dans ce dossier, comme Judith Godrèche, Marlène Schiappa ou Lio, s’étaient précédemment manifestées ; Zazie et Vanessa Demouy ont, à leur tour, rompu le silence et apporté leur soutien aux femmes qui ont porté plainte.

Les deux artistes, qui ont côtoyé Patrick Bruel à différentes périodes de leur carrière, ont formulé des déclarations publiques mêlant soutien aux victimes et appel au respect de la procédure judiciaire. Les éléments judiciaires en cours comprennent plusieurs enquêtes et plaintes déposées dans différents pays.

Les déclarations de Zazie et Vanessa Demouy

Interrogée sur Europe 1, dans l’émission Culture Médias le 28 mai 2026, Zazie, invitée pour la sortie de son titre Peu importe, a choisi d’exposer son point de vue en situant d’abord ce qu’elle a pu observer personnellement. La chanteuse a estimé que le comportement de séducteur de Patrick Bruel n’était « pas un scoop », mais a ajouté : « si j’avais vu le tiers du quart de ce décrivent ces femmes, je vous en parlerais parce que ça ne passerait pas ». S’appuyant sur la multiplicité des témoignages, elle a déclaré : « Quand il y a 2, puis 15, puis 30 femmes qui parlent, il n’y a pas de fumée sans feu. Ce sont des femmes qui ne se connaissent pas. Donc, il doit forcément y avoir quelque chose », tout en soulignant la nécessité d’enquêter : « d’après ce que l’on décrit, on se trouve dans la criminalité, mais il faut évidemment enquêter. »

Les propos de Zazie ont été tenus au lendemain d’une représentation de Patrick Bruel au théâtre Édouard VII, perturbée à son ouverture par trois militantes du collectif NousToutes, selon les comptes rendus médiatiques. Le chanteur fait actuellement l’objet de trois enquêtes judiciaires distinctes et, à ce stade, huit plaintes ont été déposées à son encontre pour des faits allégués à Saint‑Malo, Paris et Bruxelles.

Vanessa Demouy, contactée alors qu’elle entame une intrigue dans le feuilleton quotidien de TF1 Ici tout commence, a déclaré à Télé‑Loisirs être « pour la libération de la parole des femmes » et a insisté sur le soutien à apporter aux personnes qui se disent victimes : « notre devoir à tous, c’est de lui tendre la main, de l’écouter et de partir du principe qu’il ou elle dit la vérité ». L’actrice, révélée dans les années 1990 par la sitcom Classe mannequin, a aussi commenté la difficulté pour les artistes de prendre position publiquement dans un climat où « si on se tait, on nous le reproche … et si on le dit, on se fait défoncer aussi ».

Dans son intervention, Vanessa Demouy a exprimé son respect pour les femmes qui témoignent et a répété : « Je te crois », évoquant le courage des plaignantes et affirmant « j’ai évidemment un énorme respect pour toutes ces femmes. Et, oui, je les crois ».