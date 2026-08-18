Hugues Aufray vit dans l’ancien atelier du sculpteur Aristide Maillol à Marly-le-Roi

Hugues Aufray fête ses 97 ans ce 18 août 2026. Interprète du tube Santiano et figure de la chanson française depuis plus de soixante-cinq ans, il vit à Marly-le-Roi dans une demeure qui fut l’ancien atelier du sculpteur Aristide Maillol. Cet ancrage patrimonial et artistique, évoqué par le chanteur lui‑même, éclaire un parcours mêlant musique, sculpture et attachement aux terres familiales.

La maison, située dans les Yvelines, n’est pas une simple résidence : elle était l’atelier estival de Maillol, qui y séjournait à partir de 1903. Hugues Aufray a accédé à ce lieu par une succession de rencontres. Il raconte avoir rencontré l’ayant droit de « Banyuls », dernière modèle du sculpteur ; après la mort de cette femme — et après avoir chanté sur sa tombe — il a reçu la proposition d’ouvrir et d’occuper la maison, fermée depuis soixante ans.

Depuis son installation, le chanteur utilise l’atelier comme espace de création. Outre la musique, il se consacre à la peinture et à la sculpture : son premier bronze, un hommage à Bob Dylan, a été exposé en 2012 à la Cité de la musique à Paris. Avant Marly‑le‑Roi, il vivait à Marnes‑la‑Coquette, voisin de Johnny Hallyday. Passionné d’équitation depuis l’adolescence, il possède également des chevaux à proximité de son domicile, passion déjà perceptible dans des chansons comme Stewball.

Une vie entre racines, créations et rencontres internationales

Né le 18 août 1929 à Neuilly‑sur‑Seine, Hugues Aufray se décrit comme un « déraciné » et explique son attachement à la terre par la perte de la maison de son grand‑père maternel dans le Lot‑et‑Garonne. Après avoir acquis un peu d’argent, il a acheté des terres, notamment la ferme d’Orgnac‑l’Aven en Ardèche, où reposent sa mère et sa sœur, l’actrice Pascale Audret.

Son itinéraire artistique mêle adaptations et rencontres. Révélé par Santiano en 1961, il a été l’un des premiers artistes français à reprendre et adapter les chansons de Bob Dylan, qu’il a rencontré à New York au début des années 1960. Cette rencontre a donné naissance à une amitié entretenue pendant plus de soixante ans et a inspiré des œuvres plastiques exposées dans des institutions parisiennes.

Sur le plan personnel, Hugues Aufray s’est remarié en 2023 à 94 ans avec Murielle Mégevand, cérémonie célébrée à l’église Saint‑Vigor de Marly‑le‑Roi en présence d’amis tels que Renaud et Jean‑Luc Reichmann. Son épouse Hélène Faure est décédée en 2022, un événement mentionné dans ses récits publics.

Artiste toujours actif, il s’est produit en 2024 à l’Olympia, salle qui a compté parmi ses scènes de prédilection dès les années 1960. À 97 ans, présenté comme le doyen de la chanson française masculine, il continue de vivre et de travailler dans la maison de Marly‑le‑Roi, où les traces de Maillol et sa propre production artistique cohabitent depuis que la clé lui a été confiée.