Amiens : le maire demande à Patrick Bruel de renoncer à ses concerts d’octobre

Frédéric Fauvet a demandé le 25 août 2026 au chanteur de ne pas se produire les 14 et 15 octobre au Zénith d'Amiens, tout en reconnaissant que la collectivité ne dispose d'aucun levier juridique pour annuler les deux dates.

Le maire d’Amiens, Frédéric Fauvet, a demandé le 25 août 2026 à Patrick Bruel de renoncer aux deux concerts prévus les 14 et 15 octobre au Zénith d’Amiens, nouvelle étape d’une contestation publique autour de la tournée d’automne du chanteur.

Dans son communiqué, l’élu affirme qu’Amiens Métropole et la salle ne disposent d’aucun levier juridique pour annuler ces dates sur la seule base d’accusations ou de procédures en cours. Il appelle donc à une évolution du cadre contractuel afin de permettre, dans certains cas, la suspension d’un spectacle.

Les deux représentations restent toutefois affichées au programme du Zénith d’Amiens les 14 et 15 octobre à 20 heures. Avant Amiens, les maires de Chartres puis de Dijon avaient déjà exprimé publiquement leur opposition à d’autres dates de la tournée.

Patrick Bruel est mis en examen dans quatre dossiers de violences sexuelles et placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres. Présumé innocent, il conteste les accusations portées contre lui.

Le chanteur a assuré le 17 mai 2026 sur Instagram n’avoir jamais forcé une femme ni utilisé sa notoriété pour obtenir des relations non consenties. Les concerts d’Amiens restent, à ce stade du calendrier, maintenus.