Anthony Delon annonce la mort de sa chienne Blew, une ancienne anecdote avec Frank Sinatra refait surface

L'acteur a annoncé le 27 août sur Instagram la mort de sa chienne, euthanasiée un mois plus tôt. Dans le même mouvement, des articles ont remis en circulation un récit déjà public sur sa relation passée avec Stéphanie de Monaco.

Anthony Delon a annoncé le 27 août 2026 sur Instagram la mort de sa chienne Blew, euthanasiée le 24 juillet à l’âge de 15 ans, dans un message où il a aussi évoqué le « noyau dur » formé avec ses filles Loup et Liv.

L’acteur a publié plusieurs photos de l’animal et expliqué que la décision avait été prise face à ses souffrances de fin de vie. Son hommage a relancé, dans plusieurs articles consacrés à sa vie privée, une anecdote bien plus ancienne sur sa relation avec Stéphanie de Monaco.

Cet épisode ne date pas de 2026. Anthony Delon l’avait déjà raconté dans un entretien mis en ligne en septembre 2023 dans l’émission Clique, où il disait que Frank Sinatra lui avait lancé : « Stay away from Stéphanie ».

Selon le récit livré par Anthony Delon dans ce même entretien, le chanteur était intervenu après une demande du prince Rainier, père de Stéphanie de Monaco. Une archive datée du 15 septembre 2008 montre que cette anecdote circulait déjà publiquement à cette période.

Dans l’entretien de Clique, Anthony Delon ajoutait avoir ignoré cet avertissement et retrouvé Stéphanie de Monaco peu après.