Patrick Balkany sur Patrick Bruel : il n’est pas surpris par ses démêlés judiciaires

Patrick Balkany a évoqué un ancien accrochage impliquant Patrick Bruel et la fiancée de son fils, lors d’une interview accordée à Jordan de Luxe dans l’émission Jet de Luxe, tandis que l’artiste est visé par plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles. Les propos de l’ancien maire de Levallois-Perret ajoutent une anecdote personnelle au dossier public qui occupe la presse depuis plusieurs semaines.

Interrogé sur les affaires judiciaires concernant le chanteur et acteur, Balkany a raconté qu’il y avait eu, selon lui, « un différend » entre Bruel et son fils. Il a déclaré: « Il a déjà eu un différend avec mon fils. Il a sauté sur la fiancée de mon fils à l’époque… il a pris un pain« . L’ancien élu précise par ailleurs qu’il n’a jamais été proche du chanteur, affirmant: « On n’a jamais été copains« .

Patrick Balkany a enfin indiqué qu’il n’était « du tout » surpris par les nombreux témoignages récemment rendus publics à l’encontre du sexagénaire originaire de Tlemcen, en Algérie, sans apporter d’autres éléments factuels sur les plaintes elles‑mêmes.

Patrick Bruel conteste les accusations portées contre lui

De son côté, Patrick Bruel conteste fermement les accusations. Dans une publication sur Instagram, l’artiste affirme: « Jamais je n’ai forcé une femme« . Il ajoute: « Jamais je n’ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit » et déclare ne s’être « jamais servi de [sa] notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties ».

Le chanteur invoque la présomption d’innocence et le droit à une enquête équitable dans son message, précisant qu’il se défendra « pour ceux qui me soutiennent, pour ma famille, pour mon équipe, pour mes amis, pour mon public ». Il affirme par ailleurs qu’il continuera « de faire mon métier avec le même dévouement et la même passion ».

Sur le plan médiatique et artistique, Patrick Bruel est une figure connue du spectacle en France: né le 14 mai 1959 à Tlemcen, il a mené une double carrière de chanteur et d’acteur, marquée notamment par la popularité dite « Bruelmania » au début des années 1990. Père de deux enfants issus de son mariage avec l’écrivaine Amanda Sthers, il est également reconnu comme joueur de poker professionnel.

Au cinéma et en télévision, Bruel a été associé à des projets marquants comme Le Prénom ou L’Union sacrée, et dans la chanson ses albums ont rencontré un succès important, certains certifiés disques de diamant. Les responsabilités judiciaires mises en lumière par les plaintes pour viols et agressions sexuelles sont distinctes de sa carrière artistique et font l’objet de procédures en cours, tandis que l’intéressé réfute les faits qui lui sont reprochés.