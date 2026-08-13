Kendji Girac s’évade « tout en simplicité » avec Soraya et leurs deux enfants

Kendji Girac s’est installé en Dordogne avec sa compagne Soraya et leurs deux enfants, retrouvant un cadre plus calme et proche de sa famille natale après une période personnelle difficile ; ce déménagement marque un retour aux sources pour l’artiste originaire de Périgueux et intervient après des mois marqués par un grave incident familial et l’annulation de plusieurs dates de tournée.

En mai dernier, le couple a quitté l’Essonne, où ils avaient vécu pendant sept ans, pour poser leurs valises dans le Sud-Ouest de la France. Le choix de la Dordogne répond au souhait de Kendji Girac de se rapprocher de ses proches et d’offrir à ses enfants, Eva Alba (née en janvier 2021) et Darel (né le 17 mai 2025), un environnement paisible, loin des projecteurs.

Le chanteur, révélé en 2014 par sa victoire lors de la troisième saison de The Voice sur TF1, demeure très discret sur sa vie privée. Cet isolement volontaire a toutefois été bouleversé début 2024, lorsque, dans la nuit du 21 au 22 avril, il a été grièvement blessé au thorax par une arme à feu au cours d’une dispute avec sa compagne. Depuis cet épisode, le couple a vu naître leur second enfant.

Retour aux sources et vie familiale

Kendji Girac a rencontré Soraya en Suisse en 2014, peu après son sacre télévisuel. Leur relation, marquée au départ par la distance — le chanteur en tournée et Soraya poursuivant ses études — s’est consolidée au fil des années. Soraya a longtemps choisi de rester en retrait des médias, un positionnement respecté par l’artiste, qui partage rarement des images de son intimité.

Le déménagement en Dordogne s’inscrit dans cette stratégie de discrétion et de protection du cercle familial. Originaire de Périgueux, Kendji retrouve dans la région un milieu familial et un quotidien moins exposé. Le changement de décor coïncide également avec des moments de détente récents : la petite famille a passé des vacances au bord de la mer, des instants partagés par le chanteur sur son compte Snapchat, notamment une vidéo où il tient son fils face à un coucher de soleil.

L’activité professionnelle de Kendji a été confrontée à des aléas cet été, avec plusieurs annulations de dates et de festivals liées aux alertes canicules et aux incendies. Malgré ces perturbations, le chanteur conserve une présence publique mesurée, fidèle à son statut d’artiste populaire aux albums et concerts à succès.

Depuis ses débuts, Kendji Girac a su conjuguer carrière musicale et désir de préserver sa vie privée. Le déménagement en Dordogne et les images récentes publiées par l’artiste illustrent ce recentrage sur la famille et sur un quotidien éloigné des projecteurs.