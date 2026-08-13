Cyril Féraud : Fort Boyard déprogrammé le 15 août, trois épisodes diffusés fin août

La diffusion de l’émission « Fort Boyard » animée par Cyril Féraud subira une interruption exceptionnelle le samedi 15 août 2026. Cette déprogrammation intervient en raison de la retransmission en direct des Championnats d’Europe d’athlétisme sur France 2, la chaîne qui accueille traditionnellement le célèbre jeu télévisé d’aventure. Depuis la prise de fonction de Cyril Féraud à la présentation, succédant à Olivier Minne, « Fort Boyard » rencontre un accueil positif du public, mais ce contexte sportif impose un ajustement temporaire à la grille des programmes.

Pour compenser cette absence, France 2 a mis en place un dispositif particulier visant à limiter le décalage de diffusion pour les téléspectateurs fidèles à l’émission. Ainsi, au cours de la dernière semaine du mois d’août, la chaîne proposera non pas un, mais trois épisodes de « Fort Boyard » en une seule semaine. Ce changement notable dans la programmation témoigne de la volonté de la chaîne de maintenir un rythme soutenu de diffusion afin de satisfaire son audience.

Ces informations ont été confirmées par la direction de programmation, précisant que cette organisation exceptionnelle ne remette pas en question la bonne tenue de l’émission ni ses audiences. Les fans devront toutefois gérer ce concentré d’épisodes fin août, en remplacement du rendez-vous manqué du 15 août.

Trois épisodes exceptionnels programmés en fin août avec plusieurs personnalités

Pour pallier la déprogrammation du samedi 15 août, France 2 a décidé de diffuser trois numéros du jeu d’aventure sur une période de sept jours. Le premier épisode sera diffusé le samedi 22 août, suivi d’un autre le jeudi 27 août, pour se clore avec un ultime numéro le samedi 29 août. Cette organisation permet ainsi d’offrir un rendez-vous plus dense aux téléspectateurs après une pause forcée.

Les épisodes à venir mettront en vedette Cyril Féraud accompagné de nombreux invités issus de divers horizons du monde du spectacle, du sport et des médias. Le 22 août, l’animateur recevra notamment la danseuse de « Danse avec les stars » Katrina Patchett, l’humoriste Titoff, les champions des jeux télé Émilien et Vincent, ainsi que l’acteur Théo Fernandez. La soirée accueillera également Christel, une candidate anonyme, dans une équipe mobilisée au profit de l’association KCNQ2 France Développement, spécialisée dans la recherche autour d’une maladie génétique rare.

Le jeudi 27 août, l’émission retrouvera les humoristes Moguiz et Ana Godefroy, les chanteurs Priscilla Betti et Gwendal Marimoutou, ainsi qu’Emmanuel Petit, ancien footballeur international. Un candidat anonyme répondant au prénom de Théo complétera cette formation. Ensemble, ils tenteront de collecter des fonds pour trois associations caritatives : Les Petits Cœurs 1, Médias Handicaps et Huntington, dédiées respectivement au soutien des enfants malades du cœur, aux personnes en situation de handicap et aux malades de la maladie de Huntington.

Enfin, pour l’épisode du samedi 29 août, l’équipe sera constituée de sportifs de renom tels que Ladji Doucouré et Élodie Clouvel, du youtubeur Tibo InShape, du créateur de contenus Major Mouvement, ainsi que du journaliste sportif Yoann Riou. Cette sélection diverse inclut également Julie, une candidate anonyme, afin de représenter une dernière équipe engagée pour l’association 12 février, qui œuvre pour la défense des droits des personnes et la mémoire.

Cette programmation exceptionnelle et concentrée sur une semaine permettra donc aux fans de « Fort Boyard » de profiter d’un contenu riche en défis et en solidarité, malgré la nécessité de mettre temporairement la série en pause pour faire place à une couverture sportive majeure.