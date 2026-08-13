Karine Le Marchand réagit aux difficultés financières de Perrine et des candidats de L’amour est dans le pré

La 21ème saison de L’amour est dans le pré sera diffusée à partir du lundi 17 août sur M6, avec un panel de candidats varié, parmi lesquels Fabien, Etienne, Yannick, Daniel, Benoît, Vincent, Justine, Anthony, Marie-Christine, Manon, Jean-Louis, Jean-Marie, Clément et Karène. L’animatrice emblématique de l’émission, Karine Le Marchand, s’est récemment exprimée sur les difficultés financières auxquelles sont confrontés certains agriculteurs participants, mettant en lumière non seulement des obstacles personnels mais également des problématiques systémiques profondes qui touchent le monde agricole en France.

Parmi les témoignages les plus marquants, celui de Perrine se distingue. Hélicicultrice de profession, elle a dû abandonner son exploitation suite à la liquidation de sa ferme. Depuis, Perrine a entamé une reconversion professionnelle en suivant une formation pour devenir secrétaire médicale. Outre la perte de son activité principale, elle a également été contrainte de déménager, ce qui a accentué ses difficultés. Dans un message adressé à ses abonnés sur les réseaux sociaux, elle a demandé un soutien pour ses futurs projets, précisant qu’elle espérait voir sa communauté s’agrandir afin de l’accompagner dans cette nouvelle phase de sa vie professionnelle. Cette situation reflète le contexte fragile dans lequel évoluent certains agriculteurs, particulièrement ceux disposant de petites exploitations.

Les difficultés structurelles du monde agricole et leurs conséquences pour les candidats

Karine Le Marchand, toujours proche des agriculteurs après chaque saison, a évoqué avec Télé-Loisirs les défis auxquels ils doivent faire face. Elle souligne une double réalité : d’une part, un système agricole qui peine à offrir un véritable accompagnement aux producteurs, et d’autre part, des choix personnels parfois contestables. Selon elle, les agriculteurs sont souvent victimes d’un manque de soutien réel. Les aides gouvernementales, comme les primes, ne suffisent pas à compenser l’absence d’un salaire minimum dans ce secteur et la difficulté de vendre leurs produits à un prix équitable. Ce déséquilibre économique est particulièrement prégnant dans les petites exploitations, qui peinent à perdurer dans un contexte de coûts élevés et de revenus incertains.

D’autre part, l’animatrice souligne que certains candidats adoptent des stratégies qui rendent leur activité insoutenable. Elle évoque notamment ceux qui s’accrochent à des méthodes ancestrales sans chercher à moderniser leurs pratiques ou à diversifier leurs activités. Cette résistance au changement peut entraîner des situations de surendettement, notamment en investissant massivement dans du matériel onéreux qui ne garantit pas la rentabilité. La combinaison de ces facteurs conduit parfois à l’échec commercial, avec des fermes mises en liquidation et des agriculteurs forcés à la reconversion, comme dans le cas de Perrine.

Cette réalité touche également d’autres anciens participants comme Pierre et Fred, qui ont eux aussi souffert de difficultés économiques depuis leur passage dans l’émission. Le constat de Karine Le Marchand est que ces situations ne sont pas exceptionnelles mais traduisent une tendance préoccupante dans le secteur agricole en France, où la précarité gagne du terrain, notamment chez les jeunes exploitants.

La nouvelle saison de L’amour est dans le pré mettra donc en lumière non seulement les rencontres et les histoires d’amour, mais aussi les réalités du terrain agricole contemporain, entre espoirs, défis économiques et nécessité d’adaptation.