Mireille Mathieu rend hommage à celui qui lui a offert tant d’années de beauté

Olivier Echaudemaison, ancien directeur artistique de la maison de parfumerie et cosmétique Guerlain, est décédé le mercredi 12 août 2026 à l’âge de 84 ans, a annoncé la marque. Figure reconnue du monde du maquillage, il laisse derrière lui une carrière marquée par des collaborations avec des personnalités et des acteurs majeurs de la mode et de la photographie.

Dans son communiqué, la maison Guerlain souligne qu’ »tout au long de sa carrière, il a maquillé de grandes personnalités » et qu’il a « collaboré avec les plus grands créateurs et photographes de mode« . La marque rappelle également qu’ »figure emblématique » pendant 25 ans, il a apporté « sa vision singulière de la beauté, son œil exceptionnel et son goût pour la couleur, l’art et le design ».

Au fil de sa carrière, Olivier Echaudemaison a été le maquilleur de personnalités telles que Romy Schneider, Audrey Hepburn, Caroline de Monaco et la reine Élisabeth II, selon les informations relayées par la maison pour laquelle il a longtemps travaillé.

Mireille Mathieu bouleversée par le décès d’Olivier Echaudemaison

La chanteuse Mireille Mathieu a rendu un hommage public sur ses réseaux sociaux, partageant un cliché la montrant aux côtés du maquilleur et exprimant sa peine : « Je suis profondément attristée par la disparition d’Olivier Echaudemaison qui est parti rejoindre les étoiles et les stars qui l’aimaient tant ».

Dans son message, Mireille Mathieu évoque la longévité du lien professionnel et personnel qui l’unissait à Echaudemaison : « Olivier a accompagné mon image par ses maquillages pendant tant d’années et je garderai de lui le souvenir d’un homme élégant, généreux, sensible avec lequel j’ai partagé de merveilleux et beaux moments de complicité, d’affection et d’amitié gravés à tout jamais dans mon cœur. » Elle a par ailleurs adressé ses « pensées les plus affectueuses » à sa famille et à ses proches.

La publication de la chanteuse a suscité des réactions sur les réseaux sociaux. L’animateur Stéphane Bern a notamment commenté : « Que de souvenirs partagés ensemble ma Mireille avec notre cher Olivier ! », témoignant de l’émotion partagée au sein du monde artistique et culturel.

Au-delà des hommages, le communiqué de Guerlain met en lumière le rôle qu’a tenu Echaudemaison comme directeur artistique : concevoir des looks, définir des esthétiques pour des campagnes et des défilés, et collaborer avec des équipes créatives pour traduire une vision de beauté cohérente pour la maison. Son influence s’étendait tant dans les coulisses des séances photo que dans la création de l’image de personnalités publiques.